کشف ۹ کیلوگرم موادمخدر در قزوین

سرهنگ بیژن خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر استان در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطعانه با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی از قاچاق و انتقال مقادیری موادمخدر به استان از طریق یک قاچاقچی مطلع شدند.

این مقام انتظامی در این خصوص بیان داشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر پس از بررسی های لازم در خصوص نحوه و زمان انتقال مواد مخدر بلافاصله با همکاری پلیس شهرستان"البرز"در محور های ورودی استان با انجام طرح ایست و بازرسی به کنترل خودروهای عبوری پرداختند.

وی افزود: با گسترش چتر اطلاعاتی و در بررسی های لازم ماموران مشخص شد قاچاقچی مواد حین برگشت به قزوین در آزاد راه «کرج – قزوین» در محدوده شهرستان آبیک با خودروی پیکان خود با یک دستگاه سواری پراید تصادف کرده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اضافه کرد: بلافاصله ماموران پلیس مبارزه مواد مخدر استان و شهرستان البرز و آبیک در محل تصادف حاضر و راننده سواری پیکان را دستگیر و در بازرسی از خودرو مقدار ۹ کیلو گرم موادمخدر از نوع تریاک در ۹ بسته کشف شد.

سرهنگ خدایی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به مقر پلیس با تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضائی با صدور قرار مناسب قانونی روانه زندان شدند.