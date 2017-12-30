سردار عبدالله عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زلزله استان کرمانشاه به‌ویژه در سرپل ذهاب در حوزه وسیعی به وقوع پیوست.

وی بابیان اینکه با توجه به بازدید مقام معظم رهبری از مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه و تأکید ایشان بر همکاری سایر مسئولان کشور برای کمک به زلزله‌زدگان گفت: در این راستا قرارگاه خاتم نیز در کنار دولت و مردم و سایر مجموعه‌ها ورود پیدا کرد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) اولویت اول قرارگاه خاتم در این رابطه را امداد و نجات و سپس اسکان اضطراری زلزله‌زدگان عنوان کرد و اظهار داشت: علاوه بر این قرارگاه خاتم اقدام به توزیع روزانه ۲۲ هزار پرس غذای گرم بین زلزله‌زدگان کرد.

سردار عبدالهی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اسکان موقت زلزله‌زدگان در کوتاه‌ترین زمان ادامه داد: قرار شد قرارگاه خاتم در یک بازه زمانی بسیار کوتاه ۴۵ روزه که مقام معظم رهبری تأکید داشتند اسکان موقت را طراحی و ساخت هشت هزار و ۵۰۰ کانکس را بر عهده بگیرد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام در کوتاه‌ترین زمان ممکن که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود انجام شد اظهار داشت: روزانه ۳۵ هزار مترمربع کانکس توسط قرارگاه خاتم در مناطق زلزله‌زده ساخته‌شده است که این امر اقدام بسیار بزرگی است و برای تکمیل و کنترل نهایی و تحویل به مردم منطقه امروز عازم استان کرمانشاه هستیم.