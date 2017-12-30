دانشگاه تهران آمادگی شرایط بحرانی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمود نیلی احمدآبادی در مراسم افتتاحیه مرکز داده پشتیبان دانشگاه تهران گفت: این دانشگاه در زمینه فیبر نوری میان دانشگاه‌های کشور پیشگام بوده و ظرفیت سخت‌افزاری خوبی دارد.

وی افزود: هرچه از سوی ذی‌ نفعان تقاضا بالاتر رود، باعث می‌شود مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی و دانشگاه تهران نیز بیش از گذشته در این زمینه فعالیت داشته باشد.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به سامانه‌های فعال در سطح دانشگاه تاکید کرد: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و به اعتقاد من وابستگی به سامانه‌ها در حال افزایش است و هر چه این وابستگی بیشتر شود، به کارگیری این ظرفیت در دانشگاه رشد و افزایش پیدا خواهد کرد.

نیلی احمدآبادی خاطرنشان کرد: باید سیستم‌های موجود را امن و برای شرایط بحران آماده کنیم.

وی عنوان کرد: در دانشگاه تهران همانند وضع موجود در سراسر کشور آمادگی شرایط بحران وجود ندارد. در درجه اول باید مدیریت بحران را در دانشگاه ارزیابی و پیش‌بینی کنیم و در این‌باره دستورالعمل‌هایی تهیه و در راستای آن آموزش‌های لازم نیز ارائه شود.

رئیس دانشگاه تهران اظهار داشت: برای حفظ تجهیزات تعیین کننده و مهم در شرایط بحرانی باید آمادگی لازم را داشته باشیم.

نیلی احمدآبادی با اشاره به اینکه انتقادات به مرکز فناوری اطلاعات در حال حاضر کاهش چشمگیری داشته است، گفت: باتوجه به اینکه یکی از اهداف دانشگاه تهران رویکرد بین‌المللی است، امکانات و توانمندی‌های ما در این حیطه باید باتوجه به آن دیدگاه پیش رود.

وی اضافه کرد: ما نباید مبنای پیشرفت را دانشگاه‌های دیگر در داخل کشور قرار دهیم و اگر بخواهیم در سطح بین‌المللی جایگاهی داشته باشیم باید تمامی سرویس‌ها و خدمات را متناسب با آن نیازها ارتقا دهیم.