تیم والیبال شهرداری قزوین به مصاف نماینده مازندران می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات لیگ یک والیبال باشگاه های کشور و در بازی هفته دهم، تیم شهرداری قزوین در خانه برابر بیمه رازی نور مازندران صف آرایی می کند.

این بازی فردا از ساعت ۱۶ در سالن شهید بابایی قزوین برگزار می شود.

شاگردان حسن ثقفی در تیم والیبال شهرداری قزوین با ۵ برد و ۴ باخت در مکان چهارم گروه شمال قرار دارد.

باخت هیئت بسکتبال قزوین در لیگ دو

در ادامه رقابت های بسکتبال دسته دو کشور و در بازی هفته دوم دور برگشت، تیم هیئت بسکتبال قزوین در بازی خارج از خانه برابر میزبان قمی خود شکست خورد.

در این بازی شاگردان حسن باباپور، بانتیجه ۶۷-۶۱ برابر خلیج فارس قم شکست خورد.

نماینده استان با این باخت، ضمن کسب ۳ پیروزی و ۳ شکست در جایگاه سوم گروه شمال قرار گرفت.

استقبال از تیم کاراته استان قهرمان رقابتهای آسیای میانه

با حضور مسئولین ورزش و جامعه کاراته استان از تیم منتخب کاراته قزوین که به نمایندگی از کشورمان در رقابت های آسیا میانه قهرمان شده بود استقبال شد.

در این رقابت ها تیم منتخب استان در مجموع نایب قهرمان شد، در بخش تیمی قهرمان بخش مردان شد و در بخش انفرادی هم دو طلا، یک نقره و دو برنز توسط کاراته کاهای قزوینی در رقابت های آسیا میانه کسب شد.

این رقابت ها طی ۲ روز در دو بخش مردان و زنان در ازبکستان برگزار شد.

درخشش سوارکاران قزوینی در رقابت های جام فجر

در پایان مسابقات پرش با اسب جام فجر، مهدی علیخانی در رده سنی نونهالان به مقام هشتم دست یافت.

علی محمد قنبری دیگر سوارکار قزوینی هم در رده سنی نوجوانان دراین رقابت ها نهم شد.

مسابقات پرش با اسب جام فجر، در رده های سنی مختلف به میزبانی باشگاه دشت بهشت تهران برگزار شد.

تکواندو کار قزوینی به اردوی تیم‌ملی نوجوانان راه یافت

آرین آرش تکواندو قزوینی با پیروزی برابر تمامی رقبای در دور دوم تیم ملی به اردوی تیم ملی نوجوانان راه یافت.

آرش در وزن دوم؛ منهای ۴۸ کیلوگرم جهت اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی وارد اردو شد.

مسابقات ورود به اردوی تیم‌ملی تکواندو نوجوانان با شرکت ۱۰۶ تکواندوکار به میزبانی هیات تکواندو استان البرز برگزار شد در نهایت ۲۹ هوگوپوش جواز حضور در اردو را بدست آوردند.

اردوی تیم‌ملی از ۲۳ دی‌ آغاز خواهد شد.