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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۲۱

به همت حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد:

کارگاه آموزشی داستان نویسی «خاتم» در یاسوج برگزار شد

کارگاه آموزشی داستان نویسی «خاتم» در یاسوج برگزار شد

یاسوج- کارگاه آموزشی داستان نویسی «خاتم» در راستای برگزاری جشنواره داستان کوتاه«خاتم» با موضوع پیامبر اعظم(ص) در حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، مدرس این کارگاه آموزشی، ظهر شنبه در این برنامه گفت: اختتامیه سومین دوره جشنواره خاتم همزمان با مبعث رسول اکرم(ص) در فروردین ۹۷ برگزار خواهد شد.

مجید قیصری افزود: در اولین دوره برگزاری این جشنواره حدود ۹۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و از میان آنها ده داستان به عنوان داستانهای برتر و تقدیری انتخاب شدند.

قیصری خاطرنشان کرد: مجموعه این ده داستان با عنوان «رد نامنظمی روی برف» برای آشنایی هرچه بیشتر نویسندگان با این جشنواره و توجه به این موضوع، به صورت کتاب در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

قیصری به مبحث «بومی‌نویسی» اشاره کرد و گفت: توجه به فرهنگ و داشته‌های بومی و استفاده از باورهای عامیانه و محلی و لزوم حفظ و پرداختن به آنها در داستان کوتاه و رمان باید سرمشق نویسندگان جوان قرار گیرد.  

قیصری با تاکید بر تفاوت بین جشنواره ها و کارگاه های آموزشی اظهار کرد: جشنواره‌ها محل جمع‌شدن داستانها و داستان‌نویسان است که انگیزه ای برای نویسندگان جوان فراهم می‌کنند و کارگاه‌های داستان‌نویسی محلی برای آموزش و کسب مهارت داستان‌نویسان است.

وی افزود: همچنین داستان‌نویس جوان نیاز به مطالعه‌ی فراوان و آموزش و کارگاه‌های داستان‌خوانی و نقد داستان دارد.

قیصری  کهگیلویه و بویراحمد را مستعد هنر داستان‌نویسی دانست و گفت: گنجینه‌ای به نام باورها و داشته‌های فرهنگ بومی در این استان وجود دارد که باید نویسندگان استان، بیش از پیش به آن توجه کنند.

کد مطلب 4186662

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