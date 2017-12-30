کارگاه آموزشی داستان نویسی «خاتم» در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرس این کارگاه آموزشی، ظهر شنبه در این برنامه گفت: اختتامیه سومین دوره جشنواره خاتم همزمان با مبعث رسول اکرم(ص) در فروردین ۹۷ برگزار خواهد شد.

مجید قیصری افزود: در اولین دوره برگزاری این جشنواره حدود ۹۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و از میان آنها ده داستان به عنوان داستانهای برتر و تقدیری انتخاب شدند.

قیصری خاطرنشان کرد: مجموعه این ده داستان با عنوان «رد نامنظمی روی برف» برای آشنایی هرچه بیشتر نویسندگان با این جشنواره و توجه به این موضوع، به صورت کتاب در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

قیصری به مبحث «بومی‌نویسی» اشاره کرد و گفت: توجه به فرهنگ و داشته‌های بومی و استفاده از باورهای عامیانه و محلی و لزوم حفظ و پرداختن به آنها در داستان کوتاه و رمان باید سرمشق نویسندگان جوان قرار گیرد.

قیصری با تاکید بر تفاوت بین جشنواره ها و کارگاه های آموزشی اظهار کرد: جشنواره‌ها محل جمع‌شدن داستانها و داستان‌نویسان است که انگیزه ای برای نویسندگان جوان فراهم می‌کنند و کارگاه‌های داستان‌نویسی محلی برای آموزش و کسب مهارت داستان‌نویسان است.

وی افزود: همچنین داستان‌نویس جوان نیاز به مطالعه‌ی فراوان و آموزش و کارگاه‌های داستان‌خوانی و نقد داستان دارد.

قیصری کهگیلویه و بویراحمد را مستعد هنر داستان‌نویسی دانست و گفت: گنجینه‌ای به نام باورها و داشته‌های فرهنگ بومی در این استان وجود دارد که باید نویسندگان استان، بیش از پیش به آن توجه کنند.