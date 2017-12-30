٤٠٠ قلیان سرا در شهرستان فردیس پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی فر در کارگروه اشتغال استان البرز که پیش از ظهر شنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، با بیان اینکه کمیته امداد در بین دستگاه‌های استان البرز با ۱۳۳ درصد انجام تعهد اشتغال، در امر اشتغال‌زایی پیشرو است، اظهار کرد: تعهد کمیته امداد البرز در کل سال ۹۶ ایجاد دو هزار و ۲۲۵ شغل بوده است.

وی یادآور شد: این نهاد در طول ۸ ماهه سال جاری با ایجاد دو هزار و ۹۲۶ شغل موفق شد با درصد تحقق ۱۳۳ در بین دستگاه های البرز درجای نخست قرار گیرد.

مدیرکل کمیته امداد البرز افزود: مشاغل ایجادشده برای مددجویان جویای کار در بخش‌های کشاورزی، دامداری، تولیدی، خدماتی و تأسیساتی بوده است.

همچنین در ادامه حمید احدی فرماندار شهرستان فردیس گفت: طبق قانون استفاده از دخانیات و قلیان در قهوه‌خانه و سفره‌خانه‌ها، رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها، بوستان‌ها و پارک‌ها و همه اماکن عمومی ممنوع است.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای طرح ممنوعیت مصرف قلیان در اماکن عمومی ۴۰۰ قلیان سرا از این حیث در شهرستان فردیس پاکسازی شد، افزود: تعداد ۱۲۰۰ قلیان سرا در شهرستان کرج نیز در این طرح پاکسازی شده اند.

احدی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح شاهد ریزش اشتغال ۳۵۰ نفر بوده ایم، گفت: اجرای این طرح بر اساس قانون بوده و نباید زحمات زیادی که برای این امر صرف شده را نادیده گرفت.