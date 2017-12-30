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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۰۲

کلنگ موزه مردم شناسی جناح بر زمین زده شد

کلنگ موزه مردم شناسی جناح بر زمین زده شد

جناح - مراسم کلنگ زنی موزه مردم شناسی جناح با حضور همتی استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولین و به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ضیایی مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: موزه مردم شناسی جناج به مساحت یک هکتار وزیر بنای 1200 متر مربع با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه در طراحی این موزه تمام المان های معماری جنوب رعایت شده، افزود: این موزه دارای بخش های متنوعی شامل: ساختمان اصلی، انستیتو باستان شناسی، کارگاه مرمت، پایگاه میراث فرهنگی،اکو موزه و خزانه می باشد.

ضیایی تاکید کرد: این موزه با مشارکت خیر منطقه حاج منصور عباسی و اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان به بهره برداری خواهد رسید.

مراسم کلنگ زنی موزه مردم شناسی جناح با حضور همتی استاندار هرمزگان، ضیایی مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان، حاج آقا قایدی امام جمعه بستک، حاج آقا حسینی نژاد خطیب شهر بستک، پرتابیان فرماندار و جمعی از مسئولین و به زمین زده شد.

کد مطلب 4186665

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