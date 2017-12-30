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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۰۹

در پیام سال نو میلادی؛

پوتین خواستار همکاری عملگرایانه میان روسیه و آمریکا شد

پوتین خواستار همکاری عملگرایانه میان روسیه و آمریکا شد

رئیس جمهوری روسیه با تبریک سال نو میلادی به همتای آمریکایی خود، گفتگوی سازنده میان مسکو- واشنگتن را لازمه ثبات راهبردی جهان توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اس بی اس، کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور، ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو میلادی به دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود، گفتگوی سازنده میان مسکو- واشنگتن را لازمه ثبات راهبردی جهان توصیف کرده است.

بنابر اعلام کرملین، پوتین در پیام تبریک سال نو خود خواستار همکاری عملگرایانه میان روسیه و آمریکا شده است.

گفتنی است پیشتر «آناتولی آنتونف» سفیر روسیه در واشنگتن نیز گفته بود که روسیه علیرغم راهبرد امنیتی خصمانه آمریکا، خواهان بهبود رابطه با این کشور است.

کد مطلب 4186667
مریم خرمایی

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