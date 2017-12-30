دستگیری شرور و سارق فراری در عملیات غافلگیرانه پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی در این رابطه افزود: ماموران انتظامی پاسگاه "عبدالهی" در پی دریافت خبری مبنی بر مخفی شدن شرور و متهم فراری سابقه دار در یکی از روستاهای دشت لیشتر، بلافاصله ضمن هماهنگی با مقام قضایی، طی یک عملیات غافلگیرانه پلیسی این فرد متهم را دستگیر کردند.

موسوی خاطرنشان کرد: این فرد سوابق متعدد از جمله سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف در استان های بندر عباس، فارس و فرار از زندان یاسوج در حدود دو سال پیش و تعدی و تمرد نسبت به ماموران انتظامی و درگیری با یکی از قضات دادگاه یاسوج را در کارنامه سیاه خود دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران ایجاد فضای روانی مناسب و احساس امنیت عمومی شهروندان را از مهم ترین اهداف پلیس این شهرستان دانست و گفت: توقع بر این است که مردم نیز نسبت به محیط پیرامون خود حساس باشند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.