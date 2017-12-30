ایست و بازرسی منبع آب و پلیس راه کهورستان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی استاندار هرمزگان بیان داشت: این طرح در کمتر از ۴۸ ساعت با ۲۶۰ میلیون تومان اعتبار راه انداری شده است.

فریدون همتی با تاکید بر ضرورت کاهش زمان معطلی مردم در ایست و بازرسی‌های برون شهری نیروی انتظامی، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی باید به گونه‌ای باشد که هیچ گاه بیش از ۱۰ خودرو در صف پست‌های بازرسی نباشد.

وی هم چنین با اشاره به اجرایی شدن قانون معافیت‌های گمرکی ملوانی (ته لنجی) اظهار کرد: یکی از آثار این قانون تسهیل رفت و آمد مردم و کاهش سخت گیری‌ها و رونق بیشتر تجارت منطقه‌ای است.