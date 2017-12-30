خسارت به ۶ واحد تولیدی و صنعتی در حادثه انفجار مخزن گاز در دزفول

مهراب عبداللهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حادثه انفجار گاز مایع در شهرستان دزفول، واحدهای تولیدی تولید رب گوجه، شرکت خمیرمایه، خط تولید حلوا شکری و چند شرکت دیگر آسیب دیدند.

وی افزود: در این حادثه به ساختمان و تجهیزات شرکت تولید رب گوجه و یک شرکت دیگر بین ۷۰ تا ۸۰ درصد خسارت وارد شده است ولی به دیگر شرکت ها، خسارت های کمتری وارد شده که شامل شکسته شدن شیشه و ریزش سقف بوده است.

عبدالهی گفت: شرکت پرسی گاز که انفجار در آن صورت گرفته پروانه بهره برداری و جواز کسب نداشته است و بارها به صورت کتبی در این خصوص به این شرکت اخطار داده شده ولی اقدامی از سوی آنها صورت نگرفت.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول یادآورشد: بر اثر این حادثه، ۱۱ نفر از کارگران واحدهای تولیدی اطراف به علت خسارت وارده به کارگاه ها نیز از کار بیکار شدند.

انفجار گاز در تاسیسات شرکت پرسی گاز دزفول واقع در سه راهی شهرحمزه در هفته گذشته موجب آتش سوزی گسترده و مصدوم شدن ۱۶ نفر شد.