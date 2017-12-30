به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهرکرد با اشاره به اینکه دشمن به دنبال گرفتن روحیه انقلابی و بسیجی مردم است، اظهار داشت: دشمن به دنبال کمرنگ کردن ارزش ها است تا روحیه بسیجی و انقلابی را از مردم ایران بگیرد.

وی عنوان کرد: توطئه ها و فتنه های دشمن تمام شدنی نیست و باید هوشیاری مردم در برابر فتنه ها و توطئه ها افزایش یابد.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون فتنه های مختلفی در کشور ایجاد شد اما فتنه ۸۸ مهمترین فتنه دشمن به شمار می رود.

ولایت مداری مهمترین پیام حماسه ۹ دی است

حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی ادامه داد: دشمن در فتنه ۸۸ قصد داشت مردم در برابر نظام قرار دهد و از این راه نظام اسلامی ایران را براندازی کند.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه حماسه ۹ دی بیانگر بصیرت مردم است، بیان کرد: مردم در حماسه ۹ دی از ولایت فقیه و نظام اسلامی ایران حمایت کردند.

حل مشکلات اقتصادی در کشور ضروری است

وی با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی در کشور ضروری است، عنوان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی بسیاری از مشکلات جامعه را حل می کند.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: مسئولان باید در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند تا وابستگی ها به خارج کاهش یابد.

حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی بیان کرد: پیام های حماسه ۹ دی نقش مهمی در بقای نظام اسلامی ایران است و ولایت مداری مهمترین پیام حماسه ۹ دی است.