همکاری میان دانشگاه مذاهب اسلامی و پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه مذاهب اسلامی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با حضورحجت الاسلام والمسلمین محمدحسین مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در محل این پژوهشگاه در شهر مقدس قم به امضاء رسید.

این تفاهم نامه به منظور برقراری و گسترش تعاملات و همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ارتباطات بین المللی جهت تحقق اهداف مشترک به امضاء روسای این دو مرکز علمی رسید.

همکاری‌های پژوهشی و بین المللی، بهره‌مندی متقابل از ظرفیت ها و امکانات یکدیگ، توسعه ارتباطات میان پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، اساتید و دانشجویان دو طرف، اجرای طرح های پژوهشی مشترک، برگزاری کارگاه های پژوهشی، طرح های تحقیقاتی، انتشار کتاب، نشریات و ویژه نامه ها و دعوت از اساتید و محققان یکدیگر از جمله محورهای این همکاری است.

همچنین همکاری در دعوت از اندیشمندان و شخصیت های علمی و فرهنگی دیگر کشورها، تعامل در فرآیند عضویت طرفین در سازمانها و نهادهای بین المللی، همکاری و مشارکت در نشر اندیشه های اسلامی و معرفی آثار و ظرفیت‌های علمی طرفین از جمله مفاد این تفاهم نامه ذکر شده است.