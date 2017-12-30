جشنواره غذاهای سنتی ایرانی در آران و بیدگل برگزار شد

طاهره غفورزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت و نقش تغذیه سالم، نهضت سواد آموزی آران و بیدگل با هدف ترویج فرهنگ استفاده از غذاهای بومی و سنتی به جای تغذیه از غذاهای فست فود و پرکالری فاقد ارزش تغذیه ای، جشنواره غذاهای سنتی و محلی ایرانی برگزار شد.

وی افزود: در این جشنواره که با استقبال خوب سواد آموزان و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی شهرستان برگزار شد انواع غذاهای سنتی و محلی از جمله ته چین، انواع آش، انواع برنج، مرغ، ماهی ، دسر و .... از سوی افراد نهضت سواد آموزی طبخ و در معرض دید عموم قرار گرفت.

مسئول نهضت سواد آموزی آران و بیدگل با بیان اینکه شرکت کنندگان با طبخ ۴۰ نوع غذا در این جشنواره حضور یافتند، تصریح کرد: سه کارشناس تغذیه، داوری این جشنواره را بر عهده داشتند که با در نظر گرفتن کیفیت و طعم غذا پس از بررسی های لازم به سه نفر از بانوان که غذای با کیفیت و خوش طعم تری تهیه کرده بودند، انتخاب و هدایایی داده شد.