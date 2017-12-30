تدوین شناسنامه روستاها در اولویت کاری دهیاران قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مدرس ظهر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان بندرخمیر، اظهار داشت: چالش‌ها و موانع زیادی در استان هرمزگان وجود دارد که با هدایت و راهبری استاندار هرمزگان بخشی از این چالش‌ها مرتفع و به نتیجه رسیده است.

وی با تاکید بر لزوم اشتغالزایی در شهرستان بندرخمیر، افزود: تا زمانی که فکر ما این باشد که تمام اشتغال از طریق بدنه دولت انجام شود وضع همین گونه خواهد بود اما می‌توان با خصوصی‌سازی و ارائه طرح و ایده از سوی خود مردم در روستاها و شهرهای استان زمینه اشتغال افراد را فراهم ساخت.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان خواستار تدوین شناسنامه روستاها توسط دهیاران شد و بیان داشت: دهیاران تدوین شناسنامه روستاها را در اولویت کاری خود قرار دهند چرا که مبنای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، اطلاعاتی خواهد بود که دهیاران در اختیار ما قرار خواهند داد.

فرماندار خمیر نیز در این نشست، بیان داشت:بندرخمیر، شهرستان ویژه‌ای در استان هرمزگان به شمار می‌رود و با وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوبی که در این شهرستان موجود است، باید نگاه ویژه‌ای به آن صورت گیرد.

محمد ملایی افزود: وجود بیش از ۴۰ معدن فعال در شهرستان، وجود جنگل‌های حرا در زمینه گردشگری، دارا بودن قطب کشاورزی و وجود بنادر فعال در زمینه تجارت همگی از پتانسیل و ظرفیت‌های موجود در این شهرستان است که به نوعی آن را متمایز ساخته است.

وی به مسائل و مشکلات موجود در این شهرستان اشاره کرد و گفت: ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی خمیر، راه اندازی مجتمع بندری و لایروبی اسکله بندرخمیر جهت تخلیه و بارگیری از جمله خواسته های مهم مردم در این شهرستان به شمار می‌رود که لازم است مدیران کل و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی عنایت ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.