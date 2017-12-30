به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی ظهر امروز در هفدهمین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد که با حضور معاون علم و فناوری رئیس جمهور، برگزار شد، اظهار داشت: ورود علم و فناوری به عرصه اقتصادی می تواند مسیرهای کوتاه تری را برای بهبود کشور ایجاد کند و گرچه به روش ها و واحدهای سنتی هم توجه می شود اما لازم است به مسیرهای کوتاه تر و قابل دسترس تر توجه کنیم.

وی با بیان اینکه استان یزد از استان های صنعتی و معدنی کشور است ادامه داد: در حوزه گردشگری در ایران حرفهایی برای گفتن دارد که باید با علم و اندیشه در این مسیرها جدی تر گام برداشت.

استاندار یزد با تاکید بر اینکه لازم است به حوزه جدیدتر وارد شویم و از نیروهای متخصص و پرتوان در استان بهره ببریم افزود: وجود دانشگاه با امکانات و بسترهای عظیم علمی و فناوری و سایر زیرساخت های استان در این زمینه و حوزه اضافه کرد: چالش ها و مشکلاتی نیز مرتبط با دانش بنیان داریم ولی جایگاه هفتم کشور را با مشکلات موجود کسب کرده ایم.

وی با بیان اینکه چالش ها در حوزه مالی و سرمایه ای بنیه شرکت ها را ضعیف کرده است گفت: شرکت ها را کسانی بنا نهاده که سرمایه چندانی ندارند اما توان فکری بالایی دارند و باید برای جذب سرمایه گذاران خطرپذیر اقدام شود.

زمانی قمی با بیان اینکه حفظ نیروی انسانی تربیت شده در این شرکت ها دشوار شده است ادامه داد: پرداخت تسهیلات به این شرکت ها بسیار فرایند سختی دارد و تناسبی با روحیه بنیانگذاران جوان این شرکتها ندارد که امید است با طراحی ساز و کارهایی سهولت بیشتری در نظر بگیریم.

وی همچنین پیشنهاد اجرای طرح سرباز فناور را برای بهبود شرایط دانش بنیان ها ارائه داد و گفت: در حوزه بازار نیز مشکلاتی دارند و بازاری لاغر و ضعیف پیش روی شرکت های دانش بنیان است که باید تقویت شود.

استاندار یزد از دیگر مشکلات را تعرفه های واردات دانست که موجب اسیب به شرکت های دانش بنیان می شود افزود: در حوزه ساختاری و فرآیند کاری نیز دشواری هایی وجود دارد که باید کوتاه تر شود و این مسیر را بهبود بخشیم.

وی نرخ بیکاری در استان را اندکی بالاتر از کشور دانست و بیان داشت این موضوع بیشتر تحصیلگردگان را رنج می دهد که لازم است برای بهبود شرایط با استفاده از این حوزه اقدام عاجلی صورت گیرد و باوری در این زمینه در استان است تقویت شود تا مانع خروج نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی شویم.

زمانی قمی با تاکید بر طراحی محیط فناورانه در کشور و نهادینه شدن چنین فرهنگی تصریح کرد: با عنایت متخصصان این حوزه و استفاده از توان و انگیزه مدیران در این بخش قطعا به این نکته توجه ویژه خواهد شد