تعطیلی ۶۰۰ واحد تولیدی به خاطر مالیات حقیقت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی،محمد مسیحی با بیان اینکه ضد تولید قلمداد کردن مالیات بر ارزش افزوده بدون ارایه مستندات، یک اظهارنظر بدون مبنا است، عنوان داشت: سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی دارد تا پس از دریافت لیست ۶۰۰ واحد پیمانکاری و تولیدی موضوع را بررسی و نتیجه را بدون نگرش های جانبدارانه به اطلاع عموم برساند.

وی با ذکر این مطلب که اجرای مالیات بر ارزش افزوده به شیوه کنونی در حال حاضر در بیش از ۱۶۰ کشور جهان با هدف تامین مالی دولت ها و همچنین شفاف سازی معاملات اقتصادی عملیاتی شده، اظهار داشت: به دلیل نوپا بودن و برخی خلاهای قانونی، وجود مشکلات اجرایی در اجرا به ویژه در سال های اولیه اجتناب ناپذیر بوده است.

همچنین نزدیک به ۹۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده کشور بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی وصول می شود و سازمان امور مالیاتی کشور تمامی مساعی خود را برای افزایش رضایت مودیان در قالب بخشنامه ها و اصلاح قانون مبذول داشته است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه امروز شاهدیم حتی در بخش هایی از اقتصاد که از پرداخت مالیات معاف هستند، مشکلاتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: به طور کلی اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قانون مصوب مجلس و در چارچوب فرایند قانون مذکور، بر اساس اسناد و مدارک مثبته ارایه شده برای عرضه کالاها و ارایه خدمات و متناسب با دوره رکود یا رونق، حسب مورد انجام می گیرد.

مسیحی، عنوان داشت: اینکه بخواهیم همه مشکلات را بر گردن مالیات بیندازیم و ادعا کنیم مالیات بر ارزش افزوده موجب پایین آمدن اشتغال و تولید شده و رکود در کشور نیز به علت بد عمل کردن امور مالیاتی است، اظهارنظر ناصوابی است و طبیعتا اثبات این ادعا نیازمند ارایه مستندات ودلایل متقن است.