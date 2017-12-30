دشمن به دنبال دور کردن جوانان از آرمان های انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردارمحمدعلی حق بین ظهرشنبه درهمایش بزرگ گرامیداشت ۹ دی در محل مسجد محمد رسول الله شهرستان مرزی آستارا با بیان اینکه جوانان امروز باید در صحنه های علمی و فرهنگی با دشمنان مبارزه کنند، اظهار کرد: دشمن به دنبال از بین بردن فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی بوده و در تلاش است که افکار فاسد غربی را جایگزین تفکر اسلامی در ذهن جوانان وطن کند.

وی انحراف جوانان از مسیر انقلاب به هر طریق ممکن را اساس فعالیت های دشمن عنوان کرد و گفت: عرصه های فرهنگی محل اصلی سرمایه‌گذاری های دشمن است.

فرمانده لشکر عملیاتی ۱۶ قدس استان گیلان برخی از بی بند و باری های فرهنگی را یادآور شد و افزود: تاکتیک اصلی آمریکا ورود به کشور از طریق عرصه های فرهنگی است.

وی با اشاره به حضور پرشور و اثر گذار مردم ایران در نهم دی ماه سال ۸۸، اظهار کرد: مردم ایران اسلامی توطئه های دشمنان را شناسایی و یکی پس از دیگری خنثی می کند.

سردار حق بین با تاکید بر اینکه ملت قهرمان ایران از دولتمردان آمریکایی نمی ترسند و این اقتدار و دشمن نترسی در سایه رهنمودهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و منویات مقام معظم رهبری در مردم شهید پرور ایران ایجاد شده است، افزود: استکبار جهانیبه هیچ وجه توان رویارویی و حمله نظامی به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

وی تصریح کرد: ایران با قدرت بازدارندگی و دفاعی خود مقتدرانه در مقابل همه دشمنانش مقاومت کرده است.

در پایان این همایش بزرگ از رزمندگان مدافع حرم استان گیلان تجلیل به عمل آمد.