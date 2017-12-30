به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، در هشت ماهه گذشته امسال از کل تلفات حوادث رانندگی، ۹ هزار و ۶۷ نفر مرد و دو هزار و ۴۹۶ نفر زن بودند.

در این مدت استان های فارس با یک هزار و ۶۹، تهران با ۸۵۷ و خراسان رضوی با ۸۳۲ بیشترین و استان های ایلام با ۹۱، اردبیل با ۱۱۸ و کهگیلویه و بویراحمد با ۱۳۹ فوتی کمترین آمار تلفات را داشته اند.

در هشت ماهه گذشته امسال محورهای برون شهری بیشترین آمار تلفات تصادفات را داشته اند، در این مدت ۷ هزار و ۶۷۱ نفر در محورهای برون شهری، ۳ هزار و ۱۰۰ نفر در مسیرهای دورن شهری، ۷۶۹ نفر در مسیرهای روستایی و ۲۳ نفر در مسیرهایی نامعلوم جان خود را از دست داده اند.

همچنین مقایسه آمارهای ماهیانه در هشت ماه گذشته نشان می دهد که بیشترین آمار تلفات تصادفات با یک هزار و ۷۴۹ کشته در شهریور ماه و کمترین آن با یک هزار و ۱۶۴ کشته در فروردین ماه به ثبت رسیده است.

بیش از ۲۳۷ هزار مصدوم در حوادث رانندگی ۸ ماهه

در هشت ماه گذشته امسال ۲۳۷ هزار و ۲۶۳ نفر در حوادث رانندگی مصدوم و برای تعیین خسارات به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۱۷۰ هزار و ۱۸۵ نفر مرد و ۶۷ هزار و ۷۸ نفر زن بودند. آمار مصدومان تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک دهم درصد کاهش یافته است.

افزایش ۴.۷ درصدی تلفات تصادفات در آبان ماه

در آبان امسال تلفات حوادث رانندگی با رشد ۴.۷ درصدی مواجه بود. در این ماه یک هزار و ۴۰۹ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند که یک هزار و ۱۲۴ نفر آنان مرد و ۲۸۵ نفر زدن بودند.

در این ماه ۲۶ هزار و ۶۰۶ نفر نیز در حوادث رانندگی مصدوم شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴.۶ درصد کاهش یافته است.