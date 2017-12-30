رسانه های غربی به دنبال ناکارآمد نشان دادن انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف ظهر شنبه در نشست صمیمی با مدیران رسانه های خراسان جنوبی بیان کرد: رسانه های غربی به دنبان ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسلامی هستند.

وی ادامه داد: رسانه های غربی می خواهند به افکار عمومی بگویند که نظام جمهوری اسلامی بعد از ۴۰ سال و با تکیه بر قانون اساسی نتوانسته به خوبی اداره شود.

سردار شریف با بیان اینکه متاسفانه از ۳۹ سال گذشته، نظامی انسجام یافته و مهندسی شده علیه انقلاب اسلامی کار می کند، گفت: این در حالی است که ما نظام انسجام یافته اطلاع رسانی دستاوردهای انقلاب اسلامی را نداریم.

وی بیان کرد: رسانه های دوستدار انقلاب اسلامی زیادی داریم اما نظام اطلاع رسانی که بتواند کارایی نظام جمهوری اسلامی را در ابعاد مختلف دنبال کند، نداریم.

جای خالی نظام جامع اطلاع رسانی در ایران

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: انقلاب اسلامی علی رغم تمامی مشکلات، تحریم ها و درگیری ها، طی ۳۸ سال گذشته دستاوردهای بزرگ و مهمی داشته که به آن پرداخته نشده است.

وی بیان کرد: ما نظام جامع اطلاع رسانی که بتواند دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را با مولفه های ترسیم به زبان روز قابل فهم تبدل کند، نداریم.

سردار شریف اظهار کرد: همچنین رسانه های غربی به دنبال این بوده که یاس و ناامیدی نسبت به آینده را رقم بزنند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی نیاز نیست رسانه های غربی علیه ما کاری انجام دهند چرا که آمارهای ارائه شده از سوی برخی از مسئولان، یاس را استخراج کرده و خوراک رسانه های غربی می شود.

سردار شریف با تاکید بر اینکه باید سواد رسانه ای خود را تقویت کنیم، افزود: همچنین باید انضباط رسانه ای را نیز همواره رعایت کنیم.

وی با بیان اینکه عدالت از زیباترین شعارهای انقلاب اسلامی بوده است، افزود: رفاه اجتماعی ایران باید به گونه ای باشد که سایر کشورها نیز غبطه بخورند.

رفاه اجتماعی، شاه بیت فرهنگ ایرانی اسلامی

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: رسیدگی به محرومان همواره در تاکیدات رهبری موج می زند و این امر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

سردار شریف ادامه داد: رفاه اجتماعی، عدم وجود طبقات و تبعیض ها شاه بیت فرهنگ ایرانی اسلامی است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در حوزه رسانه ای بسیار مظلوم است، افزود: این نظام مقدس دستاوردهای زیادی داشته که موانع و مشکلات کنونی در برابر آن هیچ است.

سردار شریف ادامه داد: امید است با شناسایی نفوذی هایی که بذر ناامیدی را در جامعه می پاشند و با انجام کار جهادی، دستاوردهای بزرگ تری نیز عاید این نظام شود.

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به برنامه های دشمن برای براندازی ایران اسلامی بیان کرد: هرجا دشمن شکست می خورد و ما نیز پیروز می شویم، باید منتظر حرکتی از سوی دشمن باشیم تا توجه ها را به داخل کشور جلب کند.

وی با بیان اینکه علم کردن موضوع جدایی کردستان از طراحی های دشمن بود، گفت: بعد از شکست در این برنامه، پایتختی بیت المقدس را نیز طراحی کردند.

تلاش دشمن برای یافتن رمز پیروزی انقلاب اسلامی

سردار شریف گفت: نباید با اعتراضات غیر قانونی، نظم و امنیت جامعه را بر هم بزنیم چراکه این امر درخور نظام جمهوری اسلامی نیست.

وی با اشاره به جنگ هست ساله دفاع مقدس بیان کرد: دشمن بعد از پیروزی ایران در دفاع مقدس به دنبال طراحی های دیگری رفت تا رمز موفقیت ایران را نیز پیدا کند.

سردار شریف بیان کرد: برای دشمن جای سوال بود که چگونه انقلاب اسلامی با نوپا بودن و نداشتن نیروهای دفاعی منظم در جنگ پیروز و رژیم بعث علی رغم تمامی حمایت ها با شکست مواجه شد؟

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: دشمن در طراحی های خود به این نتیجه رسید که بنیان های مذهبی خانوادگی نیروهای انقلابی، رمز موفقیت و پیروزی بوده است.

وی رابطه عمیق نیروها با رهبری را از دیگر عوامل پیروزی در جنگ دانست و گفت: همچنین دشمن متوجه شد که طیف شهدا مربوط به همه جغرافیا، اقوام و مذاهب کشور حتی اقلیت ها بوده است.

دشمن به دنبال کاهش استحکام فرهنگ خانوادگی است

سردار شریف با بیان اینکه از این رو دشمن به دنبال کاهش استحکام فرهنگ خانوادگی است، اظهار کرد: دستکاری در قواعد مذهبی خانواده ها و از هم پاشیدن بنیان فرهنگی آن ها نیز در دستور کار دشمن است.

وی انقلاب اسلامی را نعمتی بزرگ برای ایران دانست و گفت: همچنین امام(ره) یکی از احیاگران ارزش های اسلامی و دینی بوده که از وی به عنوان معمار کبیر انقلاب یاد می شود.

سردار شریف با بیان اینکه بعد از انتخاب رئیس جمهور آمریکا، به صراحت اعلام کرد که به دنبال تفکیک در بین مردم است، گفت: ترامپ تلنگری برای ما بود که توجه بیشتری به داخل کشور داشته باشیم.