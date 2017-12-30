حماسه ۹ دی گرمابخش نظام اسلامی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی گواهی ظهر شنبه در مراسم حماسه ۹دیماه در امام زاده قاسم شهرستان بابل با اظهار اینکه حماسه ۹دی ماه در زمستان اتفاق افتاده است ولی شکوفه های این بهار گرما بخشی برای نظام بوده است، افزود: اگر نظام زمانی از کسی حمایت می کند بدین معنا نیست که باید همیشه از آن حمایت کند و اگر هر مسئولی از اهداف انقلاب اسلامی پافراتر بگذارد نظام و مردم آنان را نفع می کنند.

وی با بیان اینکه ملت برای نظام هزینه کرده و ۲۲۰ هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم کرده است گفت: آنان که از انقلاب دم می زنند خودشان برای انقلاب چه کردند و آنان که در فضای مجازی امروز نشر اکاذیب می دهند باید به گذشته بنگرند و درست قضاوت کنند.

وی ادامه داد: در دوره های مختلف امپریالیسم بیگانه با بازی های گوناگون از جریانات مختلف از جمله جریان خلق عرب تا جنگ هشت ساله وترور شخصیت های گوناگون و سپس در فتنه ۸ ماهه انتخابات شعله آتششان فوران کرد.

مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون بیان داشت: در جریان فتنه با استفاده ابزاری از جوانان وبازی های گوناگون، حرکت عظیمی راه براه انداختند تا بتوانند اهداف غربی خود را پیش ببرند اما بدانند نظام با کسی تعارف نخواهد کرد و با هرکسی که اهداف نظام را زیر سوال ببرد با آن برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلات اقتصادی زیاد است و باید مرتفع شود و مسئولان هم باید این مشکلات را بررسی کنند ولی نباید به بدی های بعضی ها نگاه کرد بلکه با نگاه به قطب نمای نظام با ناملایمات ها مبارزه کرد و نباید فتنه جدید را دامن زد زیرا دشمن همیشه آماده است تا از این فرصتها به نفع خود استفاده کند.