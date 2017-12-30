به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی ظهر شنبه در جمع عظیم راهپیمایان سالروز گرامی داشت حماسه ۹دی در محل مسجد انقلاب بجنورد اظهار کرد: ۹دی در تاریخ ایران اسلامی به‌عنوان انقلاب سوم رقم خورد.

حجت‌الاسلام یعقوبی افزود: در این روز مردم بدون فرمان از کسی، آتش به اختیار در خیابان‌های تهران و دیگر شهرستان‌ها آمدند و ریشه فتنه و فتنه گران را نابود کنند.

وی گفت: امروز این ملت رشید و بالغ هر زمان و در هرجایی که اراده کند می‌تواند نقش‌آفرین باشد تا دشمن بداند در مقابل این نظام مقتدر و قدرتمند نمی‌تواند ایستادگی کند.

وی تأکید کرد: جبهه مقاومت گوشه‌ای از عظمت انقلاب اسلامی است که توانست ریشه داعش را بخشکاند و با رسوا کردن مستکبران آن‌ها را شکست دهد.

امام‌جمعه بجنورد بابیان اینکه امروز جبهه حق راه را برای آزادگان جهان هموار کرده است، افزود: ملت ایران اسلامی اجازه نخواهد داد افرادی در داخل کشور با هر بهانه‌ای شورش و مردم را گرفتار کنند.

حجت‌الاسلام یعقوبی عنوان کرد: منافقین دوباره نمی‌توانند در صف ما نفوذ کنند و حرف خود را از زبان ما بیان کنند، چراکه مردم بیدار و هوشیار هستند.

وی با هشدار نسبت به اینکه دشمنان در سالروز نابودی فتنه۸۸ قصد داشتند فتنه‌های دیگری را رقم بزنند، گفت: در فتنه۸۸ بهانه تقلب را مطرح کردند و مردم را گول زدند و کشور را هشت ماه دچار آشوب و گرفتاری کردند.

وی تأکید کرد: خوشبختانه امروز ایران اسلامی کشوری مقتدر است و دشمنانش در سراشیبی سقوط قرارگرفته و در منطقه شکست‌خورده‌اند.