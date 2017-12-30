مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در استان اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی با حضور اقشار مختلف مردم در میدان انقلاب اصفهان آغاز شد.

مردم انقلابی و همیشه در صحنه اصفهان با بنرهای مختلفی مانند مرگ بر فتنه‌گر، مرگ بر آمریکا و ما تا آخر ایستاده ایم و با در دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران پیام‌ واضح خود را به مستکبران جهانی و منافقانی که در پی بر هم زدن وحدت این ملت هستند، اعلام کردند و انزجار و خشم خود را از دخالت‌های بیجای این کشورها فریاد زدند.

حضور علمای عظام، مسئولان مختلف استانی، جانبازان، خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم از سرتاسر شهر اصفهان از پیر و جوان گرفته تا کودک، زن و مرد جلوه خاصی به این مراسم بخشیده است.

مردم اصفهان با تاکید بر ضرورت چاره‌اندیشی عاجل در زمینه مشکلات اقتصادی با شعارهایی مانند «مرگ بر فتنه گر» و «خامنه ای کوثر است دشمن او ابتر است» بر علیه افرادی که وضعیت اقتصادی کشور را راهی برای فتنه انگیزی‌های سیاسی قرار دادند از این افراد برائت جسته و تجدید پیمان خود با آرمانهای امام خمینی (ره)، شهدا و رهبر انقلاب اعلام کردند.

حجت الاسلام حاجی صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار است تا دقایقی دیگر به عنوان سخنران ویژه این مراسم در جمع مردم اصفهان به ایراد سخن بپردازد.

گفتنی است در سال ۸۸ مردم اصفهان یک روز زودتر از سایر شهرهای کشور در دفاع از میهن و انقلاب و مبارزه با فتنه‌گری به میدان آمدند و بر این اساس هر ساله مراسم گرامیداشت حماسه نهم دیماه یک روز زودتر از دیگر شهرهای کشور و در روز هشتم دیماه در اصفهان برگزار می‌شد.

امسال به دلیل تقارن هشتم دیماه با روز جمعه، این مراسم در اصفهان نیز همانند دیگر شهرهای کشور در سالرو حماسه تاریخی ۹ دی برگزار شد.