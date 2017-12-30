به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رنجبر زاده با حضور در همایش بصیرت افزایی که در سالن شهید مطهری بهارستان به مناسبت ۹ دی برگزار شد طی سخنانی ضمن درود به روح پرفتوح امام(ره) اظهار داشت: اگر امروز کشور جمهوری اسلامی ایران در حال اوج گیری می باشد این صعود مدیون امام و شهدا است و با گذشت ۴ دهه از انقلاب امروز دور یکدیگر جمع شده ایم تا این پیروزی حماسی و میلیونی را جشن بگیریم.

رنجبر زاده ۹ دی را از جمله پیروزی های این 4 دهه انقلاب برشمرد و افزود: در بدو پیروزی انقلاب و پس از آن هیچ گاه دشمن ساکت ننشسته است و همیشه در تلاش و برنامه ریزی بوده است و هر از گاهی ما را با مسائلی همچون جنگ تحمیلی و حادثه ۷۸ و دهه بعد ۸۸ درگیر کرده است و اینها برای ما باید قابل توجه باشد و قدردان این باشیم که با گذشت ۴ دهه تنها کشوری که از نظام دشمنان ساختارشکنی کرده است جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی در ادامه بیان داشت: دشمنان برای خارج کردن ایران اسلامی از مسیر انقلاب راه های مختلفی را دنبال کرده است و انقلاب را موردهجمه های مختلف قرار دادند آنها می خواستند بسیج را از هم بپاشانند ولی دیدند که نمی شود این کشور را دچار نابودی و تزلزل کنند و هرچه سیاسیون نقشه ریزی کردند تا این کشور را تضعیف کنند نتوانستند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه ریزی های قبل از انتخابات۸۸ برای پیروزی یک کاندیدای خاص نبوده است آنها می خواستند حوادث بعد از انتخابات رخ بدهد تا به خواسته های خودشان برسند و انقلاب را براندازی کنند آنها پی آشوب و مخدوش کردن اذهان جوانان جهت برگ زرین شرکت در انتخابات بودند.

وی اظهار داشت: پیام ما به سردمداران فتنه این است که گناه آنان نابخشودنی است و در وضعیتی که اکنون قرار دارند نیز حقشان بیشتر از این ها است چرا که خسارتی که آنان به کشور زدند و ظلمی که آنان به ملت روا داشتند بیشتر از صدام بوده است.

رنجبرزاده گفت: امروزاگر ما تحریم و تهدید می شویم و مردم گرفتار مشکلات معیشتی و بیکاری هستند ریشه آن در سال ۸۸ است و خوشبختانه مردم بیدار شدند و به دنبال رهبر انقلاب قرار گرفتند و ده ها میلیون نفر در خیابان ها ریختند و بساط فتنه را جمع کردند که اوج بصیرت و آگاهی بود و فریاد زدند که دشمن را می شناسند و حضور ده ها میلیونی مردم در ۹ حماسه آفرید، و بصیرت و آگاهی مردم بساط فتنه را برچید.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید از دشمن انتظار دوستی داشت افزود: کار ما بصیرت دهی و آگاهی بخشی به جامعه است و نیازی به تبادل با دشمن نخواهیم داشت دشمنان با حرکت ها و آگاهی بخشی ها و هوشیاری روحانیون و بسیج مردمی و نیروهای مخلص مردم مشکل دارند و ما با تمام این قوا در مقابل دشمن می ایستیم و با اقتدار و عظمت به اوج گیری ادامه می دهیم.

وی در ادامه اظهار داشت: جریان انقلاب شفاف است و مسیر مردم نیز مشخص است و پشت سر مقام معظم رهبری قرار دارند و حرکت می کنند و به این شکل است که کشور را در حال اوج گیری است، مشکل امروز ما این است که جهان اسلام مورد هجمه ناجوانمردانه صهیونیست ها و آل سعودی ها و آمریکایی ها است و آنها به دنبال ریشه های خودشان هستند و ما باید بدانیم که به بهای خون شهدای مقاومت امروز ما در منطقه قدرت زیادی داریم و این تدبیرها اگر از سوی رهبری نبود امروز ما در آرامش نبودیم.