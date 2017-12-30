درخشش ایران در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی با چرتکه

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ هفدهمین دوره مسابقات ذهنی با چرتکه زیر نظر انجمن جهانی محاسبات ذهنی پاما به میزبانی شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار شد و کودکان ایرانی رتبه اول درگروه (A و B) و همچنین عنوان قهرمان قهرمانان را کسب کردند.

۱۱ نفر از کودکان ایرانی ۵ تا ۱۲ سال که برگزیده جشنواره کودکان هوشمند در ایران بوده اند، از استان های کرمانشاه، البرز، مرکزی و تهران در این رویداد جهانی حضور داشته و رتبه اول این مسابقات را کسب کردند.

در گروه A دیبا ملایی، محمد هاتف دهقان، سینا تقی زاده، نیایش فرح بخش و امیر مهدی کرامتی حائز رتبه اول شدند و از این میان نیایش فرحبخش عنوان قهرمان قهرمانان را کسب کرد.

همچنین در گروه B کمیل شریف، ستایش یاوری، آریا پیری، پانته آ عزتی، فاطمه رستمی و بهار روح افزا رتبه اول را کسب کردند.

در هفدهمین دوره مسابقات جهانی محاسبات ذهنی با چرتکه ۳۰۰ کودک از ۲۱ کشور دنیا حضور داشتند. به گفته مسئولان برگزاری مسابقات، سال آینده رقابت های یادشده درکشور مالزی برگزار می شود.