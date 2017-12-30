۵۲۱۵ مزار شهید در مازندران ساماندهی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان ظهر شنبه در جلسه کارگروه ساماندهی گلزار شهدای مازندران با بیان این که در ساماندهی گلزار شهدا همه دستگاه های مسئول تکلیف دارند، افزود: عزت و اقتدار کشور مدیون جان فشانی شهداست و تعهد برای ساماندهی گلزار شهدا تعهد به خون شهداست.

نبیان با اعلام این که از هزار و ۶۰۴ گلزار شهدای استان، تاکنون تعداد ۶۲۰ گلزار ساماندهی شده است و ۸۵ گلزار شهدا در دست ساماندهی است، تصریح کرد: از ۱۰ هزار و ۲۵۷ مزار شهدا تاکنون پنج هزار و ۲۱۵ مزار ساماندهی شده است و ۹۵۸ مزار در دست ساماندهی قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، عنوان کرد: از مجموع ۴۵۵ تک مزار ۲۸۸ مزار ساماندهی شده است و ۱۲ مزار در دست اقدام است.

نبیان با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام و شهدای مازنی مدافع حرم آل الله، عنوان کرد: روز نهم دی روزی است که مردم مومن و با بصیرت ایران اسلامی با ولایت تجدید میثاق کردند و حماسه ای ماندگار خلق کردند.