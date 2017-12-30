به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های ورود به اردوی تیم‌ملی نوجوانان پسر برای حضور در پیکارهای کسب سهمیه المپیک جوانان و قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۱۸ روز گذشته (جمعه) در خانه تکواندو استان البرز برگزار شد که «اشکان زحمت کشان» تکواندوکار لرستانی موفق به ورود به اردوی تیم ملی شد.

در پایان مسابقات ورود به اردوی تیم‌ملی نوجوانان پسر که با حضور ۱۰۶ تکواندوکار به میزبانی هیات تکواندو استان البرز برگزار شد، در نهایت ۲۹ هوگوپوش جواز حضور در اردوی تیم ملی را به دست آوردند.

مبارزات در اوزان ۱۰ گانه پیگیری شد که در وزن ششم (۶۳- کیلوگرم) سهیل ابوالقاسم پور از آذربایجان شرقی، عرفان مرادی از فارس و اشکان زحمتکشان از لرستان راهی اردوی تیم ملی شدند.