فتنه سال۸۸ هزینه های زیادی را به انقلاب و نظام تحمیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کریمیان ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت ۹دی که در مصلای مسجد جعفری شهرستان صومعه‌سرا برگزار شد، اظهار کرد: روز ۹ دی برای نظام مقدس اسلامی روز بصیرت و تجدید پیمان امت اسلامی با ولایت است.

وی به بصیرت و دشمن شناسی مردم شهرستان صومعه سرا در طول سال های بعد از انقلاب به ویژه در زمینه حوادث سال ۸۸ اشاره کرد و افزود: مردم گیلان به ویژه صومعه سرا در این زمینه پیشگام بودند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌های گیلان با اشاره به اینکه در سال ۸۸ اتفاقاتی رخ داد که ممکن بود بعدها از آن تعبیرات دیگری شود، گفت: مقام معظم رهبری برای حوادث آن سال از تعبیر فتنه استفاده کردند.

وی با بیان اینکه در آن سال اینکه کدام موضوع فتنه و کدام مطالبه گری بود می توانست برای برخی به سوءتفاهم تبدیل شود، تصریح کرد: فتنه با مطالبات مشروع و به حق مردم تفاوت دارد که باید به آن دقت نظر و توجه داشت.

حجت الاسلام کریمیان در ادامه با اشاره به اینکه فتنه سال ۸۸ براساس برنامه و سازماندهی شده بود، خاطرنشان کرد: دشمن در فتنه سال ۸۸ به دنبال براندازی نظام مقدس اسلامی و سرنگونی انقلاب بود.

وی با اشاره به مشارکت گروه های مختلف در این زمینه، ادامه داد: انتخاباتی که می توانست برای انقلاب اسلامی مایه عزت و افتخار شود با این توطئه دشمن و مشارکت برخی و ادعای تقلب در آن به فتنه تبدیل شد.

حماسه ۸ و ۹ دی ماه پایان دهنده همه فتنه ها

مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های گیلان همچنین با تأکید براینکه این انتخابات در حوزه سیاست خارجی می توانست برای انقلاب اسلامی یک برگ برنده محسوب شود، افزود: متاسفانه اینگونه نشد و این پیروزی بجای شیرین کردن کام انقلاب کام دشمنان نظام را شیرین کرد.

وی با بیان اینکه بعداز این حوادث دیده دنیا به انقلاب اسلامی تغییر و همگان متصور شدند که انقلاب اسلامی حکومتی استبدادی است که مردم در آن حق رأی و اعتراض ندارند، یادآورشد: متاسفانه نظام مقدس اسلامی به دلیل این حوادث متحمل خسارت و هزینه های سنگین اقتصادی و تحریم و فشارهای زیادی شد.

حجت الاسلام کریمیان با تأکید براینکه با وجود همه این اتفاقات و حوادث چطور نباید این موضوع را فتنه بدانیم، ادامه داد: در فتنه سال ۸۸ پنج گروه به صورت مستقیم نقش ایفا کردند.

وی آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، منافقین و سلطنت طلبان از جمله این گروه ها برشمرد و گفت: حزب مشارکت نیز ازجمله گروه های نوظهور با قصد براندازی نظام مقدس اسلامی بود که در حوادث سال ۸۸ نقش آفرین بود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های گیلان به نقش فرقه های انحرافی بهائیت نیز در حوادث مذکور اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه در آن سال خواص در داخل نیز به دشمن در این راه کمک کردند.

وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی به فرموده مقام معظم رهبری دچار بی بصیرتی بوده و هستند، تأکید کرد: پیوند میان امت و ولایت فقیه توطئه دشمنان انقلاب و نظام مقدس اسلامی را خنثی کرد.

حجت الاسلام کریمیان با اشاره به اینکه متاسفانه یکی از مشکلات خواص این بوده که برخلاف آنچه که می دانند عمل می کنند، تصریح کرد: حماسه ۸ و ۹ دی ماه مردم گیلان و ایران به این نقشه شوم دشمنان پایان داد.