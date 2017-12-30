۲۵۳ میلیارد تومان برای ۷۷ طرح ملی مازندران درنظر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی بعدازظهر شنبه در کارگروه شورای برنامه ریزی استان از اختصاص ۲۵۳ میلیارد تومان برای ۷۷ طرح ملی مازندران در بودجه ۹۷ خبر داد و بر تلاش ویژه و مؤثر دستگاه‌های اجرایی برای جذب اعتبارات تاکید کرد و با اشاره به این که آسیب رساندن به روحیه مردم و ناامید کردن ملت، خطی است که امروز دشمن دنبال می‌کند، تصریح کرد: تلاش شبانه روزی و جهادی دستگاه‌ها بیش از هر زمانی لازم است تا گرهی از مشکلات مردم باز نماید و زمینه رونق فضای کسب و کار و اشتغال را فراهم آورد.

وی اشتغال واقعی را کارآفرینی عنوان کرد و با تاکید بر این که جوانان و دانش آموختگان جویای کار باید با تشکیل هسته‌های کسب و کار در جهت ایجاد اشتغال پایدار تلاش کنند، خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها یک میز آگاهی بخشی و اطلاع رسانی اشتغال راه اندازی کنند و با توجه به این که قوانین بودجه و تسهیلات لازم در راستای تقویت اشتغال پیش بینی شده است باید با اقدام و عمل تأثیر گذاری در این بخش اتفاق بیفتد.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کمک‌های فنی و اعتباری قانون بودجه سال ۹۶ را فرصتی مطلوب برای ایجاد اشتغال پایدار دانست و یاد آور شد: دغدغه اصلی مردم اشتغال است و دستگاه‌ها باید همه اهتمام خود را برای ایجاد اشتغال فراگیر انجام دهند.

اسلامی با بیان این که دانش آموختگان فاقد شغل جویای کار برای استفاده از اعتبارات بسته کمک‌های فنی و اعتباری بودجه در اولویت قرار گیرند، گفت: اعتبارات این بخش شهرستان محور باشد و بر اساس برش شهرستانی تخصیص یابد تا تسهیلات اشتغال ارزان قیمت به جویندگان واقعی کار اختصاص یابد.

وی با تاکید بر این که در توسعه اشتغال روستایی باید تحول ایجاد شود و در این راستا نباید صرفاً به منابع تخصیصی اکتفا کرد و دستگاه‌ها باید تحرک بیشتری برای تقویت اشتغال داشته باشند، اظهار داشت: اشتغال واقعی باید در عمل اتفاق بیفتد و در این خصوص لازم است از ظرفیت‌های قانونی بهره گیری درست شود.

استاندار مازندران با اعلام این این که اشتغال پایدار اولویت اول دولت در بودجه ۹۷ است با توجه به برنامه محور شدن اعتبارات لایحه بودجه سال ۹۷ بر تلاش دستگاه‌ها برای افزایش سهم بری استانی تاکید کرد و یاد آور شد: اعتبارات تخصیصی به مازندران باید با واقعیت‌های استان تطبیق داشته باشد و این مهم نیازمند تلاش همه است.استاندار مازندران با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۹۷ خواستار تحرک جدی و به تصویر کشیدن عملکرد نظام برای مردم شد و افزود: دستگاه‌ها برای جذب اعتبارات ملی تحرک بیشتری داشته باشند و از تسهیلات و ظرفیت‌های قانونی موجود با اقدام و عمل برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی استفاده کنند.