حماسه ۹ دی صف خائنان را از خادمان انقلاب جدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمال شاکرمی روز شنبه در مراسم ۹ دی در آبدانان اظهار کرد: همه باید شکرگذار خداوند متعال برای داشتن رهبری فرزانه و ملتی با بصیرت و آگاه به شرایط زمان و مکان باشیم که در برهه های حساس انقلاب توانسته اند این انقلاب را از خطرات حفظ کنند.

وی ادامه داد: توطئه ای که در سال ۸۸ از سوی دنیای استکبار و ایادی داخلی آنها طراحی و اجرا شد، بسیار پیچیده و با هدف براندازی نظام طرح ریزی شده بود ولی با مدد الهی و هدایت های رهبر فرزانه انقلاب به اضمحلال دشمن و توفیق ملت ایران انجامید.

جانشین سپاه امیرالمونین (ع) ایلام تاکید کرد: چهره ایادی و اذناب خودفروخته داخلی این حرکت شوم نیز بیش از پیش برای ملت ایران روشن و نمایان شد و به جرات می توان گفت حرکت ملت ایران در حماسه ۹ دی صف خائنان به انقلاب را از خادمان و دوستداران نظام جدا کرد.

سرهنگ شاکرمی اضافه کرد: با وجود خسارتی که این فتنه بزرگ برای کشور ایجاد کرد ولی برکاتی را نیز به بار آورد و نشان داد همواره باید مراقب تهدیدات پیش روی نظام بود و آمادگی خود را در بالاترین میزان حفظ کرد.

وی گفت: ملت ایران آزماون هایب متعددی را با سربلندی پشت سر گذاشته و در سایه حرکت پشت سر رهبر معظم انقلاب و همراهی مردم دشمنان نخواهند توانست به اهداف پلید خود برای انزوای ایران و براندازی این نظام دست یابند.