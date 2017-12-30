بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، بر اساس این آییننامه، به سازمان برنامهوبودجه کشور اجازه داده میشود تا سقف ۸هزارمیلیارد ریال بابت حمایت از تولید، اشتغال با اولویت جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، مسکن، حملونقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرحهای بهینهسازی و ارتقای بهرهوری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید و برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآوردههای زیستی (بیولوژیک) انسان و برای توسعه مراکز فوریتهای اجتماعی در ۱۴۰ شهر بالای ۵۰هزار نفر جمعیت بر اساس جدول اعلامشده و با رعایت موارد ذکرشده اختصاص دهد.
بر اساس ردیف ۸ جدول توزیع اعتبارات بخشی از این اعتبار برای توسعه گردشگری نیز اختصاص پیدا میکند. در این ردیف آمده است: «یارانه سود تسهیلات برای سرمایهگذاری و سرمایه در گردش واحدهای کوچک، متوسط صنعتی، معدنی خدمات فنی و مهندسی، کشاورزی و گردشگری» اختصاص مییابد.
اعتبارات جدول توزیع اعتبارات بند شش جدول ذیل بند «الف» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶، متناسب با تحقق درآمدها ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاههای اجرایی مربوط ابلاغ و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاههای اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیفهای جدول یاد شده، اعتبارات اشاره شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابهجایی است.
موارد یادشده به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروههای استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروههای استانی در چارچوب سیاستهای مورد نظر، واحدهای مشمول را به بانکهای عامل معرفی و حمایت لازم را بهعمل خواهند آورد.
توزیع استانی این یارانه براساس کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت میگیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و بازتوزیع میشود. منابع پیشبینیشده در این بند نیز برای حمایت از صادرات غیرنفتی در چارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی مصوب ۴ خرداد ۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.
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