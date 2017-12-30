کارنامه قابل دفاعی در سیستم آموزشی و پژوهشی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری‌ بعدازظهر امروز در هفدهمین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد با اشاره به اینکه انتظار از حوزه علم و فناوری بسیار بیشتر شده است، اظهار داشت: ابتدای انقلاب ۱۷ هزار دانشجو داشتیم و اکنون تعداد دانشجویان چند برابر شده است.

وی با بیان اینکه مهاجرا را نفی نمی‌کنیم اما اعداد و ارقام دروغی که روی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها تاثیر می گذارد را نباید توجه کنیم، ادامه داد: متاسفانه متوجه نمی شویم که تبادلات فناوری و علمی به شدت توسعه پیدا می کند و هنوز به مسائل حاشیه ای نگاه داریم.

رشد دانشگاه‌ها تاثیری در رشد اقتصاد کشور نداشته است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه رشد برخی موارد مانند دانشگاه ها و دانشجویان، رشد در اقتصاد کشور را به دنبال نداشته است، افزود: باید بدانیم که آموزش را در چه سطحی می خواهیم دنبال کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در پژوهش‌ها نتیجه مطلوبی ندارد و روی نیروی انسانی هم سرمایه گذاری شده اما در اقتصاد بی نتیجه بوده است، اظهار داشت: مسئولان کشور نیز به این نتیجه رسیده‌اند که آموزش‌های ما خروجی مناسب نداشته و در سیستم آموزشی و پژوهشی کارنامه قابل دفاعی نداریم.

ستاری با تاکید بر اینکه مبانی فکری ما در کارخانه و دانشگاه صحیح نیست، ادامه داد: برای اینکه در مسیر درست قرار بگیریم و راه را به درستی برویم، لازم است سیستم داشته باشیم و ماهیتی را تعیین کنیم که دانشگاه و پژوهش و محیط کسب و کار در کنار هم قرار بگیرند و اقتصاد را رشد دهند.

اعتبار دولتی نوآوری و ابتکار به دنبال ندارد

وی با بیان اینکه با بودجه دولتی نمی‌توان پژوهش کرد یا خودرو ساخت و کارخانه تاسیس کرد، گفت: با اعتبار دولتی هیچ نوآوری و ابتکاری نخواهیم داشت و تصمیمات غلطی گرفته خواهد شد که خروجی ندارد و پول را برای حقوق و دستمزد می‌بلعد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه در فضای کسب و کار کشور فضایی به نام دانش بنیان ایجاد شده که بیش از دو هزار شرکت با 40 هزار میلیارد تومان فروش، خروجی داشته است، عنوان کرد: خوشبختانه زیست بومی در حال ایجاد است که معتقدم تحت هیچ شرایطی دولت نباید وارد شود و تنها باید بستر را برای کسب و کار فراهم کند.

پرداخت حقوق ماهانه برای کشور خطرناک است

وی با بیان اینکه بسیاری از زیرساخت های کشور را هم با دخالت های دولتی و سیاست های نفتی از بین برده‌ایم، افزود: متاسفانه پرداخت حقوق‌ ماهیانه به جای نوآوری برای کشور خطرناک است زیرا کسی به سمت نوآوری نمی‌رود.

ستاری تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که با محیط کسب و کاری که آرزو داشتن آن را داریم، بسیار فاصله دارد اما امیدوارانه فعالیت ها را در این زمینه دنبال می کنیم تا بخشی از فرایند پیش برود.

وی با بیان اینکه در حوزه دانش‌بنیان و استارتاپ ها وارد مرحله ای نوین شده ایم که جامعه را تغییر خواهد داد، عنوان کرد: به زودی شاهد ایجاد بزرگترین شرکت های دانش‌بنیان در کشور خواهیم بود که جوانانی آنها را ایجاد کرده‌اند که زیر 30 سال سن دارند.

معاون علم و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه راه ایجاد اشتغال و تغییرات اساسی در حوزه علم و فناوری ایجاد اکوسیستم متناسب و دوری از اقتصاد نفتی است، اظهار داشت: اقتصاد را باید با عقل درست کرد و بقیه موارد را به عنوان یک ابزار نگریست چون به طور قطع اگر فکر و اندیشه پشت فعالیت ها باشد، می تواند استارتاپ ها را به موفقیت برساند.

سرمایه‌گذاری روی جوانان باید مشابه بازاری‌های قدیم باشد

وی افزود: لازم نیست برای ایجاد کسب و کارهای استارتاپی به تسهیلات بانکی روی آورد بلکه چاره کار استفاده از سرمایه گذارانی است که حمایت کنند و مانند بازاری های قدیمی که شاگردان خود را تاجر و کارآفرین تربیت می‌کردند، اقدام کنیم.

ستاری اظهار داشت: بخش خصوصی باید روی جوانان سرمایه گذاری کند و جوانان را دریابد و در قالب شتاب دهنده ها در حمایت از جوانان برخیزد تا دغدغه مالی جوانان نیز حل شود.