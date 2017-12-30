جدیدترین فصلنامه «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره بیست و هفتم فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» توسط معاونت پژوهش دانشگاه معارف اسلامی منتشر شد.
اهداف این فصلنامه به شرح ذیل است:
۱) تولید و توسعه دانش در گستره تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، امامان شیعه و فرهنگ و تمدن اسلامی
۲) ارائه و نقد مطالعات و پژوهشهای استادان معارف اسلامی دانشگاههای کشور
۳) توسعه روششناسی تاریخ، متناسب با نیازهای پژوهشی جهان معاصر
شمااره۲۷ فصلنامه «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» به مقالات زیر پرداخته است:
شیوههای مدیریتی پیامبر(ص) در همگرا کردن بازار مدینه با آموزههای اقتصادی اسلام به قلم هدیه تقوی
مواجهه امامان معصوم(ع) با انحرافات فکری و فرهنگی اهل اباحه (با تأکید بر مرجئه و غلات) نوشته یدالله حاجی زاده
تأثیر نفاق و منافقین بر موضعگیری صحابه نسبت به غدیرخم اثر محمدعلی برادران ، محمود مهدوی دامغانی، اردشیر اسد بیگی و علیرضا روحی
بررسی تطبیقی مبانی مشروعیتی امویان و عباسیان (دوره اول) به قلم حسین اشرفی و سید احمدرضا خضری
بازتاب وجوه هنر عامیانه دوره قاجار در نقاشیهای بقاع متبرکه لاهیجان اثر سارا شادرخ و هادی رحمتی
بررسی تطبیقی ساختار و ترکیببندی در نگارگری مکتب تبریز دوم و مکتب عثمانی (مطالعه موردی شاهنامه شاه طهماسب و سلیماننامه)اثر سارا صادقی نیا و الهام حصاری
فصلنامه علمی – پژوهشی «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» به سردبیری فاطمه جان احمدی و با مدیر مسئولی ابراهیم کلانتری منتشر شد.
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