جدیدترین فصلنامه «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره بیست و هفتم فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» توسط معاونت پژوهش دانشگاه معارف اسلامی منتشر شد.

اهداف این فصلنامه به شرح ذیل است:

۱) تولید و توسعه دانش در گستره تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، امامان شیعه و فرهنگ و تمدن اسلامی

۲) ارائه و نقد مطالعات و پژوهش‌های استادان معارف اسلامی دانشگاه‌های کشور

۳) توسعه روش‌شناسی تاریخ، متناسب با نیازهای پژوهشی جهان معاصر

شمااره۲۷ فصلنامه «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» به مقالات زیر پرداخته است:

شیوه‌های مدیریتی پیامبر(ص) در هم‌گرا کردن بازار مدینه با آموزه‌های اقتصادی اسلام به قلم هدیه تقوی

مواجهه امامان معصوم(ع) با انحرافات فکری و فرهنگی اهل اباحه (با تأکید بر مرجئه و غلات) نوشته یدالله حاجی زاده

تأثیر نفاق و منافقین بر موضع‌گیری صحابه نسبت به غدیرخم اثر محمدعلی برادران ، محمود مهدوی دامغانی، اردشیر اسد بیگی و علیرضا روحی

بررسی تطبیقی مبانی مشروعیتی امویان و عباسیان (دوره اول) به قلم حسین اشرفی و سید احمدرضا خضری

بازتاب وجوه هنر عامیانه دوره قاجار در نقاشی‌های بقاع متبرکه لاهیجان اثر سارا شادرخ و هادی رحمتی

بررسی تطبیقی ساختار و ترکیب‌بندی در نگارگری مکتب تبریز دوم و مکتب عثمانی (مطالعه موردی شاهنامه شاه طهماسب و سلیمان‌نامه)اثر سارا صادقی نیا و الهام حصاری

فصلنامه علمی – پژوهشی «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» به سردبیری فاطمه جان احمدی و با مدیر مسئولی ابراهیم کلانتری منتشر شد.