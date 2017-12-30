مدارس کشور مکان های امن هستند/ لزوم ساماندهی سرویس های بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان این که در میان همه عوامل آموزشی، فضا و تجهیزات از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار در فرآیند یاددهی و یادگیری است، گفت: آثار تربیتی اعم از مثبت و یا منفی که از فضای آموزشی به جا می ماند بسیار مهم و ماندگار است. بنابراین رنگ به کار رفته در در و دیوار مدارس، نوع مصالح ساختمانی و نوع معماری همه در یادگیری دانش آموزان موثرهستند.

وی بیان کرد: کمبود بودجه در آموزش و پرورش در اولین جایی که خود را نشان می دهد فضای آموزشی است و بسیاری از طرح های عمرانی به دلیل کمبود اعتبار اجرای آنها متوقف می شود و گاهی اوقات تعجیل در بهره برداری از یک فضای آموزشی، ممکن است موجب کاهش کیفیت در ساخت و ساز آن شود.

بطحایی از وجود حدود ۳۰ هزار مدرسه خشتی وکانکسی نیازمند بازسازی در کشور خبر داد و اضافه کرد: امروزه یکی از فضاهای امن و ایمن در جامعه ساختمان‌های مدارس است واین موضوع را پس از وقوع زلزله در اغلب مناطق آسیب دیده، شاهد هستیم .

وی با تاکید بر این که آموزش و پرورش امروز مدیون جامعه خیرین است، گفت: در سال‌های اخیرحدود ۵۰ درصد مدارس نوساز توسط خیرین احداث شده است و در مجموع یک سوم مدارس سراسر کشور خیر ساز است و این انگیزه در مدرسه سازی، ریشه در فرهنگ ایرانی و آموزه های دینی دارد.

وزیر آموزش و پرورش به عدم توازن و پراکندگی جمعیت درکشور اشاره و بیان کرد: با هدف محرومیت زدایی مدارسی در برخی مناطق دورافتاده احداث شده که امروزه یا کاملا خالی از دانش آموز است و یا یکی دو تا از آنها مورد استفاده است و بقیه خالی است.

وی ادامه داد: در برخی شهرستان ها مثلا مدرسه نوساز ۶ کلاسه‌ای داریم که چند سال قبل احداث شده اما امروز هیچ دانش آموزی در آن به تحصیل اشتغال ندارد، بنابراین ادامه این روند اتلاف منابع و اعتبارات است.

بطحایی استفاده بیشتر از ظرفیت خیرین را ضروری دانست و اظهار کرد: کار خداپسندانه خیرین ریشه درآموزه‌های دینی و فرهنگ اصیل ایرانی دارد و باید قدردان جامعه خیرین باشیم و با برنامه‌ریزیهای دقیق‌تر شرایط استفاده از ظرفیت‌های موجود آنهارا فراهم کنیم، البته یادآوری این نکته ضروری است که گاهی اوقات در جاهایی مدرسه‌ای توسط خیرین محترم ساخته می شود که خیلی ضروری نیست بنابراین این موضوع باید توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مدیریت شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: مدارسی در سطح کشور داریم که فاقد سرویس‌های بهداشتی است و این مساله آثار بدی بر دانش آموزان دارد، باید برنامه‌ ریزیی ها به گونه‌ای باشد که شاهد نبود سرویس بهداشتی در مدارس نباشیم سازمان نوسازی؛ توسعه و تجهیز مدارس باید شرایطی را فراهم کند تا خیرین با بضاعت کم هم بتوانند وارد عرصه ساخت و ساز و تجهیز مدارس شوند و نباید انتظار داشت یک خیر پروژه کاملی را اجرا کند همین که به اندازه وسع وتوانایی اش در این کار خیر مشارکت کند و مشکلی را از مدرسه ای رفع کند کافی است.

عضوکابینه تدبیر وامید اظهار کرد: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس یکی از سازمان های قدیمی و کارآمد است و با پیشینه ای درخشان نقش تعیین کننده‌ای در نظام تعلیم و تربیت بر عهده دارد.