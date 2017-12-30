به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، محمد سنجری اظهار داشت: رویکرد اساسی و جدید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه فرهنگ ایمنی، بهبود شرایط محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار و استفاده از مدل خودبازرسی دورن کارگاهی است.

وی گفت: در این مدل کارفرما ملزم به به کارگیری یک نفر نیروی واجد صلاحیت تحت عنوان مسئول ایمنی است که انتخاب مسئول ایمنی بر اساس مدرک تحصیلی، سوابق آموزشی ایمنی، سابقه کار و تعداد کارگران کارگاه و مطابق با آیین نامه ابلاغی است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی تصریح کرد: مهمترین وظیفه مسئول ایمنی تهیه خط و مشی ایمنی کارگاه و تدوین برنامه شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاه است.

سنجری اضافه کرد: در راستای اجرای این مدل در ۹ ماهه امسال برای ۱۴۹ نفر افراد معرفی شده از سوی کارفرما به عنوان مسئول ایمنی، پرونده تشکیل شده و برای توانمندسازی این افراد هشت هزار و ۳۴۴ نفر ساعت آموزش‌های ایمنی برگزار شده است.

وی افزود: تا کنون از بین افراد معرفی شده ۱۰۳ نفر موفق به اخذ گواهی تایید صلاحیت شده اند و در حال حاضر در کارگاهای معرفی شده مشغول انجام وظیفه هستند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: برنامه توانمند سازی مسئولین ایمنی مستقر شده یکی دیگر از برنامه‌های اصلی این اداره کل است که امسال با مشارکت انجمن صنفی مسئولین ایمنی، جهت ۲۴۵ نفر از مسئولین ایمنی استان و با برگزاری ۴ گردهمایی تخصصی همراه با تبیین برنامه‌های ایمنی، بررسی حوادث و تجزیه و تحلیل آنها و برگزاری دوره‌های بازآموزی ایمنی و تقدیر از مسئولین ایمنی فعال انجام شده است.