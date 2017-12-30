حماسه ۹ دی انقلاب سوم ملت ایران بود/ اعتراض مردم مقابل نظام نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی عصر شنبه در تجمع حماسه بزرگ ۹ دی تاکید کرد: حضور مردم حماسه ۹ دی را دائمی می کند و باید از مردم شیراز بابت راهپیمایی ۸ دی ۸۸ تشکر کرد زیرا انگیزه دیگر شهرها به خصوص تهران به عنوان کانون فتنه که در چند خیابان بود را بیشتر کرد.

وی ادامه داد: ۹دی انقلاب سوم، بصیرت و عمق بخشی در دورانی که گرد و خاک ایجاد می شود شما توانستید حق را تشخیص دهید که برخی بزرگان توانستند و یا ساکت ماندند هرچند که برخی سران فتنه شدند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: ۹دی روز بزرگی است زیرا بدون هیچ برنامه ریزی و تدارک انجام شد.

ضرغامی یادآور شد: حماسه بزرگ ۸ و ۹ دی به دنبال خیانت بزرگی بود که انجام شد و مردم شاهد جسارت به عزاداران بودند.

وی افزود: حضور یکپارچه بدون وابستگی به جریان سیاسی مردم به صحنه آمدند که نشان از بصیرت مردم بود و همه برنامه ریزی دشمنان را برهم زد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور تاکید کرد: جسارت به هیات عزاداری با هماهنگی خارجی بود زیرا آنها تمامی تصاویر را داشتند اما ما چون پیش بینی این بی احترامی را نمی کردیم هیچ دوربینی در آن میان نداشتیم.

ضرغامی تصریح کرد: گروه های مختلف مردمی این جسارت آنها را تحمل نکردند و مردم به صحنه آمدند که از دین و کشور دفاع کنند و واقعا انقلاب سوم بود زیرا بصیرت مردم را افزایش داد.

وی تاکید کرد: مردم گرفتاری، مشکل اقتصادی، فقر و تنها بودن رهبری را می بینند اما می دانند که در زمان مناسب باید به صحنه بیایند و این تعهد و اعتقاد عمیق مردم به راه شهدا و امام(ره) در حماسه ۹ دی تجلی داشت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: تقلب رمز فتنه بود زیرا ۱۱ میلیون رای جای تقلب نیست و برخی از همین فتنه گران برگزار کنندگان انتخابات گذشته بودند و می دانستند که این تقلب ممکن نیست.

ضرغامی ادامه داد: مگر اختلاف رای ریاست جمهوری روحانی که حدود ۲۰۰ هزار رای بود کسی اعتراض کرد و یا سال ۸۴ که اختلاف کم بود چرا برگزار کنندگان انتخابات به اعتراض کروبی توجه نکردند.

وی تاکید کرد: وزیر کنونی که مسئول ستاد بود در حضور رهبری اعلام کرد که امکان تقلب نیست اما حاضر نیست همین جمله را به مردم بگوید.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: یک مدل کلاسیک انقلاب رنگی را مد نظر داشتند و همان شب اعلام نتیجه من به سراغ موسوی رفتم اما از من پخش مستقیم سیما را خواست و من از او خواستم که به مردم بگوید درگیری نکنید.

وی ادامه داد: امروز مباحث نادرست و دروغ در فضای مجازی در حال پخش است و جوانان باید واقعیت را بدانند.

ضرغامی تاکید کرد: در تهران رای موسوی بیشتر از احمدی نژاد بود و فتنه گران همین را به کل کشور برابر کردند و باعث هرج و مرج در کشور گردیدند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: تجمعات امروز موضوع تازه ای نیست و بارها در تهران موضوع تجمع طلبکاران بانکی را شاهد بودیم.

وی افزود: مردم با انقلاب، رهبری و خون شهدا پیمان بستند و حضور امروز مردم کشور در ۹ دی بار دیگر توطئه دشمنان را خنثی کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: مردم گلایه مند هستند و سخت زندگی را اداره می کنند اما انقلاب را دارایی خود می دانند نه مسئولین زیرا قدرت مسئولین نیز از مردم است.

ضرغامی افزود: اعتراض مردم به مشکلات، مقابله با نظام نیست زیرا یک فرد و یک سازمان برابر نظام نیست اما انتقاد هم باید سازنده باشد.

وی تصریح کرد: امروز در ۴۰ سالگی نظام باید به گذشته و فعالیت های انجام شده توجه کرد و مشکلات را با برنامه ریزی برطرف کنیم و امروز نظام اداری دچار پوسیدگی شده و رفتار کارمندی مشکل بزرگ کشور شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: کار و تلاش جهادی تنها راه رفع مشکلات است که باید به آن توجه شود.