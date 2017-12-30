ولایت مدار واقعی مطیع محض فرامین رهبر معظم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله امینی روز شنبه در مراسم ۹ دی اظهار داشت: برخی از افرادیکه در سال های گذشته در نتیجه انقلاب اسلامی به مسئولیت هایی نیز رسیده اند، همواره خود را در صف انقلاب و نظام معرفی می کنند ولی همچنانکه بحث تبعین از فرامین ولایت امر مطرح می شود، پای آنها می لغزد.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور سابق امروز حرکت هایی را شروع و نسبت هایی را به مسئولان دستگاه قضا می دهد درحالیکه این برنامه ها بوی توطئه ای جدید داده و آب انداختن در آسیاب دشمن است چراکه دشمنان به آن امیدوار شده اند.

امام جمعه ملکشاهی اضافه کرد: رهبر کبیر انقلاب همواره سفارش می کردند هرگاه دشمن از کارهای شما دفاع کرد، بدانید در مسیر غلطی گام بر می دارید و این حرکت ها نیز در تضاد با منافع ملی و و در جهت امیدواری دنیای استکبار است.

امینی گفت: عنصر بصیرت بویژه در میان مسئولان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در طول تاریخ صدر اسلام نیز برخی خواص بی بصیرت بیشترین ضربات را به مسلمانان وارد و در زمین دشمنان و کفار بازی کرده اند.

وی یادآور شد: دشمن شناسی در طول تاریخ بسیار تعیین کننده و مورد سفارش اولیای دین بود ولی متاسفانه برخی از این موضوع غافل هستند و به قول های آنان اطمینان و فریب می خورند.

امام جمعه ملکشاهی افزود: ولایتمدار واقعی کسی است که گوش به فرمان ولی خود باشد و همواره به رهنمودهای و فرامین ولی فقیه که در زمان غیبت نائب از امام معصوم است اعتماد کند.

حجت الاسلام امینی تاکید کرد: هر جا به دشمن اعتماد کردیم آسیب های جبران ناپذیری متحمل شده ایم ولی اگر در همه شرایط زمانی و مکانی به مدد الهی و توان داخلی تکیه کنیم به توفیق نهایی دست پیدا کرده ایم.