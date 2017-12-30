بیانیه آمریکا آزمودن تجربه هایی است که شکست آن مشخص است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی معاون امور بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه مردم کرج در بزرگداشت حماسه ۹ دی حضوری چشمگیر داشتند، گفت: فتنه ۸۸ مولفه هایی داشت که شناخت آن ها کشور را بیمه می کند.

وی با بیان اینکه در آستانه انتخابات کاندیداها ثبت نام می کنند و وارد عرصه رقابت می شوند، افزود: انتخابی که برگزار نشده است را به تقلب متهم کردن و با بیان اینکه اگر ما پیروز نشدیم تقلب شده است بستر تشنج در جامعه را فراهم کردند.

متکی با تاکید بر اینکه ساز و کارها اجازه نمیداد اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند در نتیجه انتخابات اثر گذار باشند، گفت: در برهه ای از زمان که شاهد مشارکت ۸۰ درصدی مردم در انتخابات بودیم در اروپا به موجب برگزاری انتخابات پارلمان اروپا مشارکت مردم تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد بود.

وی گفت: صرف نظر از اینکه چه کسی پیروز انتخابات است نَفس این حضور پر شکوه ترین نمایش حضور یک جامعه در تعیین سرنوشت خود است.

متکی با اعلام اینکه برخی از کاندیداها قبل از اعلام نتیجه خود را پیروز میدان می دانستند اما وقتی نتیجه انتخابات اعلام می شود ان حوادث به وقوع می پیوندد، گفت: این افراد نقش آفرینان اول حوادث سال ۸۸ بودند و مولفه دوم بازیگران خارجی در این عرصه بودند.

معاون امور بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی بیان کرد: در تمام ۳۹ سال گذشته دشمنان بدسیرت همواره در کمین بودند که از هر فرصتی برای ضربه زدن به نهضتی که چون زلزله در منطقه بود، استفاده کنند، لذا از روزهای نخست در دانشگاه ها واحدهای مطالعاتی چون اسلام شناسی، شیعه شناسی و اسلام شناسی برای بررسی انقلاب اسلامی در نظر گرفتند.

متکی با اشاره به اینکه شاید اگر دشمنان راضی بودند انقلاب ایران در مرزهای جغرافیایی خود باقی می ماند، کاری نداشتند، افزود: پیام نهضتی چون انقلاب اسلامی ایران محدود به مرزهای جغرافیا نیست.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان بارها بر این مهم تاکید داشتند که دشمنان درصدد ایجاد حکمرانی مبتنی بر الگوی لیبرال دموکراسی هستند، تصریح کرد: امام راحل در مقابل قدرت گرایان و زور گویان ایستادگی کرد و ۴۰ سال است این جنگ همچنان ادامه دارد، دشمن در این مدت هر جا وارد نبرد شد، شکست خورد.

معاون امور بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تاکید کرد: وقتی جنگ به ما تحمیل شد روز دوم جنگ رییس جمهور آمریکا گفت امیدواریم ایرانی ها ادب شده باشند، می خواستیم آن ها اشکالات خود را رفع کنند لذا این طراحی ها متمرکز شد تا از هر فرصتی علیه ایران استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا امروز هیچ حیثیتی در جهان ندارد و امروز لشکرکشی های امریکا در منطقه با پیروزی همراه نیست، گفت: گاهی برخی حوادث در کشورها در تبانی کشورهای خارجی و جاسوسی آن ها است، برخی کاندیداها و بازیگرانی که نقش اول را در این حادثه داشتند لجاجت را پیش گرفتند و بعد از اعلام صریح نظر رهبری عملا در خدمت کسانی بودند که وزیر خارجه و رئیس جمهور آن ها به میدان آمدند و به حمایت از آن ها برخواستند.

وی با تاکید بر اینکه مسیر انقلاب امام همواره راهی درست و در مسیر الهی است، اظهار کرد: در مسیر انقلاب بارها فتنه گری های سامان داده شده است، در سال ۸۸ گمان می کردند که با از بین بردن حیثیت و عزت ملت به اهداف خود دست می یابند اما چنین نشد.

متکی با تاکید بر اینکه عزت و قدرت ملت ایران بعد از انتخابات ۸۸ به رخ دنیاکشیده شد، اظهار کرد: آن زمان رقیب ۱۳ میلیون رای آورد اما کاندیداها حرمت این رای ها را نگه نداشتند، بسیاری از افراد که به کاندیدای رقیب رای داده بودند وقتی با بی حرمتی به سیدالشهدا(ع) مواجه شدند به صحنه آمدند و نقش آفرینی کردند.

معاون امور بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گفت: مقام معظم رهبری در آن زمان پدرانه و منطقی با این حادثه برخورد کردند، انتخابات نظارتی و شورای نگهبان دارد، بررسی شکایت جز ساز و کار ما است لذا مقام معظم رهبری دستور تشکیل هیات ویژه در این خصوص را اعلام کردند.

وی با بیان اینکه سال ۸۸ تقلب در انتخابات را رمز کرده و در این کلمه باقی ماندند، گفت: با تشکیل هیات ویژه و بررسی برخی از صندوق ها در نقاط مختلف کشور مشخص شد نتیجه همان بود که به ثبت رسیده بود.

متکی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی نظام کودتایی نیست، گفت: افرادی که تصور می کنند حکومت های دست نشانده آن ها به اشاره ای به هم می ریزد پایه و ریشه ای ندارد، مردم با حضور خود حماسه نهم دی را خلق کردند، به فرموده امام راحل ملت ایران از ملت عهد رسول الله برتر است.

وی با اشاره به اینکه در حالی عده ای از اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی سخن می گویند که برخی اهتمامی در اجرای ان ندارند، گفت: بیانیه شب گذشته وزارت خارجه امریکا و برخی کشورهای غربی آزمودن تجربه هایی است که شکست ان از قبل مشخص است.