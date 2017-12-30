«سعد الحریری» حادثه تروریستی قاهره را به السیسی تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان پیامی را خطاب به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر ارسال کرد.

بر اساس این گزارش، الحریری در این پیام حادثه تروریستی روز گذشته در قاهره را به السیسی تسلیت گفت.

وی در این پیام اعلام کرد: لبنان در عرصه مبارزه با تروریسم در کنار مصر می ایستد.

گفتنی است، به دنبال حمله مسلحانه روز گذشته به کلیسایی در قاهره 9 نفر کشته شدند. یکی از مهاجمان نیز توسط پلیس مصر به هلاکت رسید.

پیشتر گروه تروریستی ـ تکفیری داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفته بود.