همراهان آقای روحانی اگر کار بلد نیستند، استعفا دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین مرعشی در کانال تلگرامی خود نوشت: سرخوردگی مردم ناشی از در میدان نبودن همراهان آقای روحانی‌است. همان‌طور که آقای روحانی در میدان است، یارانش هم باید در میدان باشند و مسئولیت بپذیرند. اگر می‌توانند چنین کنند و حرف بزنند، کارها را بسامان کنند ولی اگر نمی‌توانند استعفا کنند. اینکه همراهان آقای روحانی متناسب با نیازهای دولت کاری نمی‌کنند، یک واقعیت است. آقایان اگر بلد نیستند، کنار بکشند؛ اگر هم بلد هستند که کارها را راه بیندازند.

وی افزود: ۳۸سال است در این کشور، همه مسئولان، حاکم/اپوزیسیون هستند؛ یعنی هم حاکم هستند، هم منتقد. چنین رویه‌ای در هر برهه‌ای از قبیل انتخابات و مسائل پس از آن، مطالبات و در عین حال تناقضاتی ایجاد می‌کند. نمی‌شود رویه حاکم/منتقد داشته باشیم. آقای روحانی و سایر مسئولان اگر نمی‌توانند، شعارش را ندهند. هیچ اتفاق جدیدی در جمهوری اسلامی نیفتاده است؛ جمهوری اسلامی سپاه داشته، قوه قضاییه هم داشته است و هیچ‌کدام از اینها هم الزاما موافق آقای روحانی نبوده‌اند. قرار هم نبوده که وقتی آقای روحانی رئیس‌جمهور شدند، همگی در خدمت ایشان به صف شوند.

مرعشی ادامه داد: اصلاح‌طلبان آبروی خودشان را در حمایت گذاشته‌اند. کجا حمایت نکردند؟ رئیس دولت اصلاحات با صراحت و شجاعت دفاع کردند؛ بقیه اصلاح‌طلبان نیز همین‌طور. ما مشکلی با آقای روحانی نداریم. ما چیزی از آقای روحانی توقع نداشتیم.

وی گفت: وقتی آقای نوبخت می‌گفت یارانه را قطع نمی‌کنیم، حالا می‌گوید می‌خواهیم یارانه ۳۰میلیون نفر را قطع کنیم، یعنی این حرف‌ها با هم سازگار نیست. آقای نوبخت نباید از قبل این‌قدر محکم حرف می‌زد که ما یارانه کسی را قطع نمی‌کنیم. ۵سال است که سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید می‌خواهیم قیمت‌ها را تثبیت کنیم، بعد یک‌مرتبه قیمت‌ها را در برخی اقلام ۵۰درصد رشد می‌دهیم. این، موج درست می‌کند؛ تعارف هم برنمی‌دارد؛ آن هم در حالی که قبلش هم با مردم حرف نزده‌اند و دلایلش را تشریح نکرده‌اند

مرعشی عنوان کرد: این طرز کارکردن نیست که یکی در دولت بگوید گران می‌شود، یکی بگوید گران نمی‌شود. چقدر حرف ضدونقیض منتشر می‌شود؟ میزگرد بگذارند و بگویند مشکلات چیست و چه کارهایی انجام داده‌اند. چندماه روی این موضوع بحث کنند، نخبگان را بسیج کنند و بعد به یک تصمیم برسند. در سکوت مطلق بودن مسئولان کشور و تصمیمات نابهنجار گرفتن، ۲مشکل عمده تیم اقتصادی آقای روحانی‌است؛ آقایان خودشان را منسجم کنند، مشورت کنند، تصمیم بگیرند و کشور را راه بیندازند.