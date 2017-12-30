حماسه ۹ دی یادآور بصیرت و یکپارچگی امت در برابر استکبار جهانی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محیالدین بهرام محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است: ذکر حماسه نهم دی، نه به معنای تازه کردن نام و یاد اشخاص و افراد ساده لوح و بازی خورده در جریان فتنه است که تا مرز خیانت به ملت و نظام پیش رفتند؛ بلکه یادآوری هوشیاری، بصیرت، زنده بودن عاشورا و تجلی یکپارچگی امت و امام در برابر صحنه سازی ناکثین و قاسطین در پهنه انقلاب اسلامی و به انزوا کشاندن مارقین در بهره برداری از شرایط فتنه و غوغاسالاری با پشتیبانی امریکا و رژیم صهیونیستی و در یک کلمه استکبار جهانی بود.
یقیناً نهم دی ماه، مصداقی از ایام الله است که نشانههای قدرت و لطف الهی به تناسب و تداوم بر صبر پیشگان و شکرگزاران الطاف خداوندی پدیدار میشود و بعد از فاصله گرفتن زمانی از حادثه و چشم دوختن از کرانهها به متنِ و کانونِ واقعه، میتوان درک کرد که چه امواج سهمگینی از سرِ یک ملت گذشته است و سکاندار کشتی انقلاب چگونه ملت خود را نه، بلکه امت اسلامی را از تلاطم و طوفان توطئه رهانیده است!
گله مندی دارد از کسانی که ابعاد فاجعه را نشناخته، سخن از حصر و رفع حصر میگویند و یا از محاکمه و دادگاه حرف میزنند؛ اولاَ ابعاد این حادثه با طی دوره کمون خود چگونگی تکوین آن را آشکار خواهد ساخت و این نیازمند صبر و شکیبایی است.
ثانیاً خیانتی که در این ماجرا به ملت رفته است هنوز ابعاد و پی آمدهای اجتماعی، سیاسی و تاریخی آن به صورت کامل شناخته شده نیست تا کسی به عنوان مدعی العموم بتواند برای تأدیه حقوق ملی ارائه کیفرخواست کند.
ثالثاَ اشخاصی که به عنوان سران فتنه معروف شدهاند، حلقههای واسط ماجرا هستند و تا شناخته شدن نقش کارگردانان و بازیگران این فتنه و میزان دخالت بیرون از مرزها و حتی کسانی که از حاشیه و یا مقابل بر آتش فتنه دمیدند و بر طبل آن کوبیدند، نمی توان این پرونده را مختومه اعلام کرد.
باید حوصله کرد تا نشانههای دیگری از لطف و قدرت خداوندی در یادآوری آن روز بر اهل خرد و اندیشه شناخته شود، اما یک چیز حتمی و مسلّم است که «حماسه ی نهم دی، باطل السحر فتنه بود».
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