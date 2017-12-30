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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۴۱

رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد؛

احتمال کاهش مدت اقامت در مدینه تا سال ۹۸

احتمال کاهش مدت اقامت در مدینه تا سال ۹۸

رییس سازمان حج و زیارت از احتمال کاهش مدت اقامت حجاج ایرانی در مدینه تا سال ۹۸ در طول موسم حج های آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، حمید محمدی که به منظور مذاکره با مقامات حج عربستان  دراین کشور به سر می برد دراین باره در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

توفیقی شد که شب گذشته به مدینه مشرف شویم. در زیارت حرم پیامبر صلی الله و علیه و آله و سلم و بارگاه بی شمع و چراغ چهار امام معصوم علیهم آلاف تحیت و السلام در بقیع نایب الزیاره هستم.

با وجود آنکه وزارت حج عربستان در پی تکمیل طرح توسعه مسجدالحرام قصد دارد تعداد حجاج را افزایش دهد (ما نیز در مذاکرات افزایش سهمیه ایران را بطور جدی مطالبه کردیم)، اما در مدینه نه تنها امکانات اقامتی جدید ایجاد نشده ، بلکه بواسطه تخریب بخش هایی از مناطق شرق، جنوب و تا حدی غرب مسجد النبی ، ظرفیت اقامت نسبت به چهارسال قبل کمتر نیز شده است.

به این ترتیب حداقل تا سال ۹۸ که بخشی از شهرک جدید و مدرن دارالهجره در ۳ کیلومتری مسجدالنبی به بهره برداری می رسد، ناگزیر باید به دلیل فقدان امکانات مناسب مدت اقامت حجاج در مدینه را کاهش داد.

کد مطلب 4186815

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