به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی در دیدار اعضای نهضت سوادآموزی استان قم که در سالن محراب انجام شد، با اشاره به فرارسیدن دهه بصیرت اظهار کرد: تقارن دهه بصیرت با سالروز نهضت سوادآموزی پیام مشخصی دارد چرا که سوادآموزی و بصیرت لازم و ملزوم یکدیگر هستند به این معنا که یکی از راهکارهای رسیدن به بصیرت با سواد شدن مردم با استفاده از مطالعه و تحقیق است.

وی اضافه کرد: بصیرت نیز برای انتقال پیام‌های خود نیاز دارد که سواد در جامعه فراگیر باشد و به لطف خداوند متعال اکنون بخش قابل توجهی از مردم ایران باسواد هستند.

وی با بیان اینکه رسیدن به بصیرت ابزارهای مشخصی دارد، عنوان کرد: معجزات الهی و قرآن کریم از جمله حجت‌های خداوند متعال است که سبب هدایت انسان‌ها به سمت روشنایی و سعادت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کار نهضت سوادآموزی مصداق یکی از حجت‌های الهی است چرا که در روز قیامت با اشاره به وجود این حجت، از بی‌توجهی مردم نسبت به سوادآموزی سوال پرسیده می‌شود، تسهیلات و امکانات پیش‌بینی شده در نهضت سوادآموزی برای آموختن به مردم کم سابقه است.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر اینکه مردم باید از فرصت‌های فراهم شده برای سوادآموزی استفاده کنند، گفت: بی‌توجهی نسبت به فرصت‌ها می‌تواند تهدیدهای مشخصی به دنبال داشته باشد، افراد با بی‌توجهی نسبت به امر سوادآموزی در دنیا مورد ملامت بوده و در روز قیامت نیز هیچ حجتی نسبت به غفلت خود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه باید در قالب نهضت سوادآموزی معارف مورد پسند الهی را به مردم ارائه دهیم، عنوان کرد: باید آموزه‌های مورد نظر اسلام که مبتنی بر کتاب و حکمت است را به مردم آموزش دهیم تا بتوانیم شاهد حرکت افراد در مسیرهای درست باشیم.

امام جمعه قم سوادآموزی را راهکاری برای هدایت افراد به سمت موفقیت دانست و عنوان کرد: همانطور که برخی از افراد در مسیر حق از خود فداکاری نشان می‌دهند باید در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی نیز شاهد این بروز این روحیه باشیم.

۱۲۰ نفر در قم از نهضت سوادآموزی به درجات عالی تحصیلی رسیده‌اند

معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم نیز در این دیدار با اشاره به اینکه نهضت سوادآموزی برای آموزش مهارت‌های مختلف به افراد گام‌های مطلوبی نیز برداشته است، اظهار کرد: هر چند هدف اصلی سوادآموزی است اما دیگر مباحث از جمله ترویج فرهنگ کتابخوانی نیز در این نهضت دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدرضا قاسمی‌نیا با بیان اینکه ارائه آموزش‌های لازم به مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و زندانیان به صورت ویژه دنبال شده است، اضافه کرد: در مجموعه نهضت سوادآموزی به دنبال خدمت‌رسانی به مردم هستیم و از ظرفیت‌های مختلف در این راستا استفاده می‌کنیم.

وی بر لزوم مشارکت دستگاه‌های در راستای رفع مشکل بی‌سوادی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی استان تلاش می‌کنند تا با روحیه بسیجی بتوانند کار خود را به شیوه مطلوب دنبال کنند.

معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم یادآور شد: سه هزار نفر در سطح کشور شناسایی شده‌اند که از نهضت شروع کرده و اکنون به درجات عالی تحصیلی رسیده‌اند که ۱۲۰ نفر از این افراد نیز قمی هستند.

وی با تأکید بر اینکه برخی از سوادآموزان اکنون به عنوان عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه در حال فعالیت هستند، گفت: برخی از اعضای نهضت به عنوان کارآفرین نمونه شناسایی شده‌اند.