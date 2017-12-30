به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه این هفته زاویه با حضور کارشناسان به معضل کنکور و مسئله حذف آن پرداخت. حسین ابراهیم آبادی رئیس مرکز نشر دانشگاهی دراین خصوص گفت: زمانی کنکور مشکل بود ولی الان معما شده و استرس و ترسی که در نظام آموزشی درست شده، همچنین نظام پشتیبانی درسی رسمی و غیررسمی در چند دهه گذشته سرکوب شده و استعدادهای جوانان حیف شده و فرصت‌های بسیاری از آنان سلب شده است.

وی ادامه داد: ضمنا جمع کردن این همه داوطلب در یک روز در یک جا خودش در برنامه درسی اختلال ایجاد کرده و در ارزشیابی تعامل معلم و شاگرد، چرخه معیوبی درست شده، مشکلات فرسایشی و فرسودگی بعد از کنکور و خستگی و سرخوردگی ناشی از آن نیز هست و همان نظام غلط آموزشی مدارس در دانشگاه هم تکرار می شود.

رئیس مرکز نشر دانشگاهی ادامه داد: شاید چون به بن بست رسیده چنین شده است. چون ما قادر نیستیم به کیفیت، تعامل شاگرد و استاد و محتوای خوب برسیم و این یعنی چرخه معیوب و چرخ دنده معیوب کنکور جریان سالم تعلیم و تربیت را له کرده است.

ابراهیم آبادی افزود: شاید مشکل از قانون باشد اما طبق مصاحبه مسئولان و وزیر اتفاقا فرقی نکرده و ۲۰ سال پیش هم همین را می گفتند و اراده معطوف به عمل اصلا وجود ندارد و نظام آموزش ما چه عالی و چه آموزش و پرورش محافظه کارانه عمل می کنند.

رئیس مرکز نشر دانشگاهی ادامه داد: نظریات دیوانسالارانه حاکم است و پیامدهای روانی و اجتماعی مسئله را درک نمی کنند و فشار بر خانواده ها یا اختلال نظام تربیت و رشد و اخلاق و رشد دینی و اجتماعی در این نظام بی معنی است.

ابراهیم آبادی افزود: سیستم ما به این بیماری عادت کرده و مداوم می گوید سازگارتر شوید و بعد از ۴۰ سال تازه می گویند ما هنوز لوازم خروج از این وضعیت را نداریم. چرا؟ چون اراده معطوف به عمل وجود ندارد که اگر باشد لوازمش هم وجود دارد. اصرار بر روش غلط و عدم درک دامنه و عمق مشکلات ما را به اینجا رسانده است.

وی ادامه داد: یکی از منابع و عوامل اجتماعی ظهور آسیب و گسترش نابسامانی‌های روانی و اجتماعی خود نظام آموزشی ماست و برای امر اخلاقی و فرهنگی و تربیتی باید این نظام را اصلاح کرد. همه می گویند حالا وزارت من بگذرد تا بعد! این شده وضعیت ما.

ابراهیم آبادی خاطرنشان کرد: توسعه آموزش عالی نیاز جامعه بوده و باعث ایجاد کنکور شده و این یک مغلطه است که پاسخ کارشناسی هم دارد. مشکل این است که ۱۲ سال از ابتدایی تا متوسطه و کارشناسی و ارشد عمری جدی و زندگی تحصیلی است و مسئولین زندگی تحصیلی داوطلب را مختل کرده اند و نباید توجیه کنیم که مردم به این سیستم اعتماد دارند. این مغالطه است.

رئیس مرکز نشر دانشگاهی افزود: گزینه‌های دیگر پیش روی مردم نمی گذاریم و وقتی زندگی تحصیلی نباشد هوش چندگانه و هوش ملی بی معنی شده و زیر سئوال می رود و این سیستم کنونی داوطلب را یا به عقب می برد یا خارج می سازد یا به حاشیه می برد. در این فضا معلم نمی تواند مهارت بیاموزد و نظام تعلیم و تربیت از پاشنه خود خارج شده است.

ابراهیم آبادی ادامه داد: برنامه درسی پنهان اکنون علنی و رسمی شده و حتی در تیزهوشان که نماد سیطره کمیت بر آموزش و پرورش هست بیشتر نمود دارد. حدود ۶۰۰ مجموعه تیزهوشان وجود دارد! نمی شود که دوپینگی همه را تیزهوش کرد، نباید چنین باشد و باید استانداردها رعایت شوند.

وی افزود: نظام آموزش ما باید سرجای خود برگردد. مدارس غیرانتفاعی به شکاف طبقاتی دامن زده و به عنوان مدارس خوب مطرح می شوند. باید تقسیم کار ملی صورت گیرد و نظام ارزشیابی جدید لازم است و راه حل های متفاوت و سناریوهای پیش رو انتخاب و بررسی شوند.

ابراهیم آبادی ادامه داد: مردم هم نگران هستند فرزندانشان از کنکور جا نمانند و هم نگران زندگی و مهارت او هستند. ما فقط یک راه حل پیش پای آنها می گذاریم لذا جامعه نمی تواند انتخاب کند.