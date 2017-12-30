  1. استانها
  2. سمنان
۹ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۲۹

فرمانده انتظامی سمنان:

۲۵۳ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس سمنان و کرمان کشف شد

۲۵۳ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس سمنان و کرمان کشف شد

سمنان - فرمانده انتظامی سمنان با بیان اینکه۲۵۳ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس سمنان و کرمان کشف شد، گفت: در این پرونده دو قاچاقچی دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الامین قاسمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری دو قاچاقچی در عملیات مشترک پلیس سمنان و کرمان خبر داد و ابراز داشت: در یک کار اطلاعاتی که از چند ماه گذشته در حال پیگیری بود، دو تیم عملیاتی از پلیس مبارزه با موادمخدر در مسیر تردد این قاچاقچیان حضور یافت.

وی افزود: پنجشنبه شب در درگیری مسلحانه با قاچاقچی ها و مجروح شدن یکی از آن ها دو نفر دستگیر و دو خودروی پژو و پیکان وانت را متوقف شدند که در بازرسی های اولیه مقدار  ۲۵۳ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی سمنان تاکید کرد: از مردم تقاضا داریم چنانچه در محورهای استان و یا اطراف محل زندگی خود متوجه رفتار مشکوکی شدند بلافاصله مراتب را به نیروی انتظامی شهرستان اطلاع دهند تا موضوع در اسرع وقت رسیدگی شود.

کد مطلب 4186826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها