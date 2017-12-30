۲۵۳ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس سمنان و کرمان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الامین قاسمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری دو قاچاقچی در عملیات مشترک پلیس سمنان و کرمان خبر داد و ابراز داشت: در یک کار اطلاعاتی که از چند ماه گذشته در حال پیگیری بود، دو تیم عملیاتی از پلیس مبارزه با موادمخدر در مسیر تردد این قاچاقچیان حضور یافت.

وی افزود: پنجشنبه شب در درگیری مسلحانه با قاچاقچی ها و مجروح شدن یکی از آن ها دو نفر دستگیر و دو خودروی پژو و پیکان وانت را متوقف شدند که در بازرسی های اولیه مقدار ۲۵۳ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی سمنان تاکید کرد: از مردم تقاضا داریم چنانچه در محورهای استان و یا اطراف محل زندگی خود متوجه رفتار مشکوکی شدند بلافاصله مراتب را به نیروی انتظامی شهرستان اطلاع دهند تا موضوع در اسرع وقت رسیدگی شود.