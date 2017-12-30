دادگاه عالی روسیه محرومیت «ناوالنی»از رقابت با پوتین را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاه عالی روسیه امروز شنبه با رد درخواست «آلکسی ناوالنی» از رهبران اپوزیسیون روسیه، حکم کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور مبنی بر محرومیت وی از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ روسیه را تائید کرد.

برخی رسانه ها از ناوالنی به عنوان جدی ترین رقیب «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه نام می بردند.

در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ روسیه، علاوه بر ولادیمیر پوتین، گنادی زیگنایف از حزب کمونیست، ولادیمیر ژیرینوفسکی ملی­‌ گرای افراطی و گریگوری یاولینسکی رهبر لیبرال، به عنوان کاندیدا در انتخابات حضور دارند.

ناوالنی در هفته گذشته و بعد از مخالفت با نامزد شدن وی در انتخابات، درخواست «اعتصاب رای» در روسیه را داده و از مردم خواست انتخابات را تحریم کرده و از تمامی توان خود استفاده کنند تا دیگران را هم راضی کنند که در انتخابات حاضر نشوند.