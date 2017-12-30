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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۰۱

تسلط ارتش سوریه بر شهرک «عطشان»/پیشروی به سوی ادلب ادامه دارد

تسلط ارتش سوریه بر شهرک «عطشان»/پیشروی به سوی ادلب ادامه دارد

ارتش سوریه در ادامه نبرد با تروریستهای جبهه النصره و پیشروی به سوی ادلب بر شهرک عطشان در حومه حماه مسلط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش سوریه به پیشروهای خود در حومه حماه ادامه داد و بر مناطق جدید مسلط شد.

بر اساس این گزارش؛ ارتش سوریه بر شهرک عطشان واقع در حومه شمال شرقی حماه پس از درگیری های شدید با تروریستهای جبهه النصره و گروههای همپیمان آن مسلط شد.

منابع سوری اعلام کردند: ارتش سوریه در حال نبرد سنگین با تروریستها جبهه النصره و همپیمانان آن و پیشروی به سوی استان ادلب است.

این منابع بیان کردند که عملیات ارتش سوریه در حالی انجام می شود که نیروی هوایی و توپخانه ارتش سوریه، مواضع جبهه النصره را زیر آتش قرار داده اند.

کد مطلب 4186847

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