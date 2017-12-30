مجهزترین پلاتوی تخصصی تئاتر شمال در ساری احداث شد

احد جاودانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجهزترین پلاتوی تخصصی تئاتر شمال کشور در شش ماه تکمیل شد و قرار است فردا یکشنبه در مراسمی با حضور مسئولان و هنرمندان از این سالن بهره‌برداری شود افزود: هنرمندان تئاتر مرکز استان از این به بعد به جای تمرین در لابی مجتمع فرهنگی هنری اداره کل، در فضایی مناسب و حرفه‌ای تمرین کنند و هنرمندانی هم که مایل به اجرای نمایش خود در "بلک‌باکس "هستند برای تولید و اجرای نمایش‌های خارج از قاب صحنه‌ای در ساری مشکلی نخواهند داشت.

وی گفت: "بلک‌باکس" ساری برای ۱۸۰ نفر صندلی دارد، اما با توجه به فضای مناسب سالن، امکان این‌که بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ نفر در سالن حضور یابند هم وجود دارد، این سالن دارای صحنه چهارسویه است و سکوی صندلی تماشاگران هم در آن متحرک است، به این ترتیب کارگردان می‌تواند به تناسب شیوه اجرا محل قرار گرفتن صندلی‌ها را تغییر دهد و سن متفاوتی را طراحی کند.

جاودانی افزود: اجرای فاز دوم سالن بلک‌باکس ساری سال آینده آغاز می‌شود. در تلاش هستیم که از بودجه جدید هم سهمی برای فاز دوم این پروژه کسب کنیم. در فاز دوم قرار است ۲ اتاق گریم برای آقایان و خانم‌ها ایجاد شود و سرویس‌های بهداشتی را بهسازی شوند. تجهیز اتاق فرمان به دستگاه‌های پیشرفته هم برای کنترل و مدیریت صحنه هم از برنامه‌های فاز دوم پروژه است، در حال حاضر کنترل سیستم صدای سالن به شکل هوشمند و با گوشی‌ یا تبلت انجام می‌شود که در نظر داریم کنترل نور سالن را نیز در فاز دوم به همین سیستم مجهز کنیم.

وی تصریح کرد: این سیستم کنترل به جز چند سالن مرکز کشور، در شهرستان‌های کشور وجود ندارد و از این حیث بلک‌باکس ساری یکی از به روزترین سالن‌های کشور است، حتی برای بلک‌باکس یک سایت هم طراحی شده که در حال راه‌اندازی است و با بهره‌برداری از سالن از این سایت هم رونمایی خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: تمام برنامه‌های مربوط به مدیریت بلک‌باکس در این سایت ارائه می‌شود و بلیط‌فروشی نمایش‌هایی که در این سالن قرار است اجرا شوند فقط از طریق این سایت انجام می‌شود، حتی تبلیغات گروه‌ها نیز روی این سایت قرار می‌گیرد و تلاش شده که بلک باکس ساری یک مجموعه کامل برای اجرا باشد و همه جوانب را در نظر بگیرد.

وی درباره وجود این امکان که سایر شهرستان‌های استان نیز دارای چنین فضایی شوند، اظهار کرد: به نظرم در همه شهرستان‌هایی که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مجتمع فرهنگی و هنری دارد می‌توان چنین کاری را در مقایس کوچک‌تر و بسته به تعداد گروه‌ها و هنرمندان و نیاز شهرستان انجام داد، اما چون نگاه مناسب و تخصصی و پیگیری لازم وجود ندارد، این اتفاق تا کنون نیفتاده است و در شهرستان‌ها به خاطر کوچک‌تر بودن سالن‌ها طبیعا هزینه کمتری هم نیاز خواهد بود.