مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از امروز به تدریج به سبب سکون نسبی جو و انباشت غلظت آلاینده ها در شهرهای صنعتی بزرگ، شامل تهران، البرز، اصفهان، اراک، تبریز، مشهد تشدید می یابد.

احد وظیفه افزود: انتظار می رود که این وضعیت برای شهرهای تهران، اصفهان، اراک تا اواخر روز دوشنبه و برای مشهد مقدس تا سه شنبه بعدازظهر تداوم یافته و به تدریج سطح آلودگی هوا از شرایط نارنجی (ناسالم برای گروههای حساس) به شرایط قرمز (ناسالم برای تمام گروهها) افزایش یابد.

وی توصیه کرد طی این مدت ضمن بکارگیری تدابیر ویژه در مدیریت ترافیک شهری و استفاده از حمل و نقل عمومی، افراد با حساسیت های تنفسی و قلبی و همچنین کودکان از فعالیت در فضای باز تا حد امکان خودداری کنند.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی افزود: از روز دوشنبه سامانه بارشی از غرب و شمال غرب به کشور وارد شده و به تدریج موجب بارش باران در استانهای شمال غرب، غرب و سپس ارتفاعات البرز خواهد شد. در پی ورود این سامانه، سرعت وزش باد تشدید یافته و ضمن کاهش آلودگی و تلطیف هوا، موجب بارش باران در غالب نقاط درشمال غرب، غرب و سپس دامنه های شمالی و جنوبی البرز خواهد شد.

وظیفه ادامه داد: انتظار می رود که ارتفاعات کوهستانی و مناطق سردسیر طی این مدت از بارش برف برخوردار شوند. همچنین از امروز تا روز سه شنبه غالب نقاط کشور بویژه نواحی غربی، مرکزی و شمال کشور با افزایش نسبی دما مواجه خواهند بود و از روز سه شنبه دما در غالب نقاط نیمه غربی کشور کاهش خواهدیافت. انتظار داریم دمای هوا در نواحی غرب و شمال غرب از سه شنبه تا چهارشنبه حدود ۳ تا ۶ درجه سلسیوس کاهش یابد.