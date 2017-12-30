دستگیری سارقان لوازم داخلی خودرو/اعتراف به ۱۰فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی پرویزی، به تشریح این خبر پرداخت و گفت: با ارایه شکایت از سوی شهروندان ساکن محدوده شهرک غرب و سعادت آباد در خصوص سرقت هایی از داخل خودرو هایشان، پرونده ای در کلانتری تشکیل و تیم های عملیاتی برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان اقدامات خود را آغاز کردند.

وی افزود: در بررسی های انجام شده از شگرد سارقان مشخص شد که این سرقت ها از سوی دو سارق حرفه ای صورت گرفته و هر بار این متهمان با تخریب در خودروهایی که سیستم ایمنی مناسبی ندارند، اقدام به سرقت لوازم داخلی و قطعات خودرو می کنند.

با به دست آمدن اطلاعات مربوطه گشتزنی های هدفمند گشت های کلانتری بیشتر شده و مناطقی که سابقه سرقت داشت تحت کنترل و نظارت بیشتر قرار گرفت که این که در شب گذشته این اقدامات نتیجه داده و ماموران دو مرد را در حال سرقت از یک خودرو مشاهده و تحت تعقیب قرار دادند.

سرهنگ پرویزی، عنوان داشت: این سارقان که با باز کردن در یک خودرو در حال سرقت از آن بودند از سوی ماموران تحت تعقیب قرار گرفتند که در نهایت پس از چند دقیقه فرار دستگیر و به همراه مالک خودرو که شناسایی شده بود به کلانتری منتقل شدند.

وی اظهار داشت: مالک خودرو پس از حضور در کلانتری از متهمان شکایت کرده و متهمان تحت بازجویی قرار گرفتند که طی آن مشخص شد که هر دو ار سارقان حرفه ای این محدوده هستند و با همدستی هم اقدام به سرقت می کنند.

همچنین در بازجویی های تکمیلی این متهمان به ۱۰ فقره سرقت در محدوده های سعادت آباد و شهرک غرب اعتراف کردند.